Gustavo Sofovich habló por primera vez de su relación con Mora Godoy

3 de octubre de 2020 • 15:07

A pesar de ser muy receloso con su vida privada, el productor de Polémica en el Bar, Gustavo Sofovich, habló por primera vez de la relación sentimental que lo une a la bailarina de tango Mora Godoy.

"Soy un hombre que está conociendo a una persona, nada más que eso. Que está muy bien en su vida, pero mi vida privada no es tan importante", expresó el hijo de Gerardo Sofovich en una entrevista concedida a Catalina Dlugi, en su ciclo radial Agarrate Catalina. "La intención es conocer y enamorarse y hasta acá llegué Catalina", cerró el tema, algo nervioso.

Sin mencionar a Godoy, la conductora le preguntó si baila tango y el productor respondió: "Bailo cumbia". Y en el intercambio, la periodista le dijo: "Vas a aprender", a lo que Sofovich expresó que "ojalá".

En otro tramo de la charla, Sofovich se refirió a la crisis del país, debido a la pandemia de coronavirus, y apuntó contra la Asociación Argentina de Actores. "No hace las cosas como las tiene que hacer, no cuida al actor, no se ocupó en esta pandemia del actor, del cómico, y las grandes actrices y actores que tenemos en este país que están pasando un momento terrible", aseguró. Sin embargo, marcó la diferencia con SAGAI al destacar que el organismo "hizo de todo, mandó comida, llamaron a cada asociado que tiene. En cambio La Asociación Argentina de actores está politizada".

También se refirió a su decisión de hablar públicamente de sus adicciones: "Tengo la obligación de poder hacerlo. Que alguien escuche hoy esta nota y que alguien salga de las adicciones significa que vos y yo ganamos. Están los hijos que no pueden parar de sufrir y los padres que no pueden hacer nada para la realidad de esos chicos. La droga empieza como una diversión, es como que te ponés de novio con la droga y después te pone candados en tu cuerpo de los cuales no podes salir. Yo tuve la suerte de que laburo diariamente para ser una persona de bien y para estar limpio".

