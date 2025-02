Guy Pearce reveló que le tenía miedo a Kevin Spacey cuando trabajaron juntos: “Es bastante agresivo”

Otra vez, Kevin Spacey quedó en el centro de la escena: luego de que trascendiera una nueva denuncia por abuso sexual en su contra, su compañero de elenco en el film de 1997 Los Ángeles al desnudo Guy Pearce lloró al recordar la experiencia de compartir set con él. “Tenía miedo de Kevin, es bastante agresivo”, confesó.

Pearce, quien atraviesa un gran momento profesional gracias a su papel en El brutalista -rol que le valió una nominación a los premios Oscar como Mejor actor de reparto-, no pudo evitar las lágrimas al hablar de Spacey, según publicó el portal Daily Mail.

Kevin Spacey fue acusado nuevamente en la justicia por abuso sexual Kin Cheung - AP

“Tenía miedo de Kevin, es bastante agresivo, extremadamente encantador y brillante en su trabajo. Me convirtió en su objeto, sin dudas”, contó el actor de 57 años en declaraciones al podcast Awards Chatter. “Yo era joven y susceptible”, agregó. Pearce, además, recordó que se sentía más cómodo con Spacey cuando su coprotagonista y compatriota australiano Simon Baker estaba en el set. “Él (Spacey) se centraba en Denny porque es mucho más apuesto que yo’, explicó.

Para Pearce, el movimiento #MeToo, que estalló en 2017, fue fundamental para comprender la magnitud de lo que había vivido durante el rodaje del thriller basado en la novela de James Ellroy. “Leí las noticias y rompí a llorar. Me di cuenta de cuánto lo había reprimido”, explicó. “Ahora solo intento ser honesto y llamar a las cosas por su nombre”, completó.

Una nueva denuncia

Kevin Spacey en la corte londinense Alberto Pezzali - AP

La semana pasada trascendió que el actor estadounidense, ganador de un premio Oscar por su trabajo en Belleza americana, enfrenta en Londres una nueva demanda civil por agresión sexual.

Quien se presentó ante la Justicia fue el actor Ruari Cannon, y si bien no trascendieron los detalles de la acusación, el joven de 33 años ya había compartido su testimonio en Spacey Unmasked, un documental que vio la luz en mayo de 2024. Allí contó que Spacey lo había tocado de forma inapropiada en público en 2013 cuando él tenía 21 años y el actor estadounidense 53.

En 2023, Spacey fue absuelto en Londres de nueve delitos sexuales contra cuatro hombres, que lo acusaban de abusos. Si bien nunca llegó a ser condenado y negó repetidamente haber sido el autor de los hechos, el escándalo tuvo un alto precio para el actor: fue cancelado primero y luego, según él mismo contó, quedó al borde de la bancarrota.

Anthony Rapp fue el primero en acudir a la Justicia Archivo

En 2017, Anthony Rapp fue el primero de varios hombres en acusar a Spacey de conducta sexual inapropiada. En ese momento, el artista negó todos los hechos y aprovechó la situación para contar públicamente que era homosexual. “Le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento de borracho profundamente inapropiado”, escribió en un comunicado. Y agregó: “Esta historia me animó a abordar otras cuestiones de mi vida. Ahora elijo vivir como un hombre gay”, aseguró.

El año pasado, en una entrevista con Piers Morgan, el actor reconsideró su postura: “Fue una declaración errónea por mi parte. Debería haberme referido por separado a mi sexualidad y a la acusación”, aclaró.

Problemas financieros

Kevin Spacey habló de sus graves problemas financieros el año pasado en una entrevista televisiva Captura

El año pasado, en esa misma charla televisiva con Morgan, Spacey reveló que la fortuna que cosechó en Hollywood se esfumó. “Y todavía debo muchas facturas por cuestiones legales que no puedo pagar”, lamentó.

La opacada estrella de 64 años, que se mudó a Baltimore en 2012 para filmar la serie House of Cards de Netflix dijo, además, que el inmueble donde vivía en esa localidad estaba “siendo embargado”. Y precisó: “Mi casa se está vendiendo en una subasta, así que tengo que volver a Baltimore y recoger todas mis cosas. Por ese motivo es que no estoy muy seguro de a dónde voy a vivir ahora”. El actor aclaró, sin embargo, que, si bien no puede pagar las cuentas, sí habría podido “evitar” declararse en quiebra.

El apoyo de sus amigos

Sharon Stone defendió a Kevin Spacey Backgrid/The Grosby Group

Spacey recibió el apoyo de varios colegas después de que se conociera la sentencia de su absolución en 2023. Entre ellos se destacaron Sharon Stone y Liam Neeson. “No puedo esperar por ver a Kevin de regreso en la pantalla. Es un genio. Es divertido, extremadamente generoso y sabe más sobre nuestro oficio que la mayoría de nosotros”, expresó la actriz de Bajos instintos en aquel momento en declaraciones a The Telegraph.

Neeson dijo a la misma publicación que estuvo “profundamente entristecido tras enterarse de las acusaciones contra Spacey, pero agregó: “Kevin es un buen hombre. Es sensible, sin prejuicios y con un fantástico sentido del humor. También es uno de nuestros mejores artistas. Personalmente, nuestra industria lo necesita y lo extraña mucho”.

LA NACION