Kevin Spacey, que se declaró en bancarrota, enfrenta tres nuevas acusaciones de agresión y abuso sexual

El actor Kevin Spacey deberá volver a los tribunales británicos en 2026. A pesar de haber sido absuelto de nueve delitos de agresión sexual en un juicio penal en 2023 en Londres, la batalla legal continúa ahora en la jurisdicción civil.

Al menos dos de los denunciantes que participaron en el juicio penal inicial optaron por seguir adelante con sus reclamos por la vía civil.

Pero a estos se suman tres nuevos individuos cuyas acusaciones de agresión sexual abarcan presuntos abusos ocurridos en un período comprendido entre el año 2000 y 2013.

Los demandantes presentaron testimonios detallados sobre sus presuntos encuentros con el protagonista de House of Cards, entre otros éxitos.

Ruari Cannon, el único de los tres nuevos acusadores que optó por levantar su anonimato, afirmó que Spacey lo tocó “indebidamente” durante una fiesta posterior al preestreno de la obra Dulce pájaro de juventud, que se presentó en 2013 en el teatro Old Vic, de Londres. Spacey fungió como director artístico de la prestigiosa institución londinense entre 2004 y 2015.

La acusación de Cannon es nueva en los Tribunales, sin embargo él ya había criticado duramente el comportamiento de Kevin Spacey en 2024, en el documental producido por Channel 4, Spacey Unmasked.

Los otros dos denunciantes solo identificados solo por sus iniciales:

LNP afirma que Spacey lo “agredió sexualmente de manera deliberada ” en una docena de ocasiones entre 2000 y 2005.

afirma que Spacey lo ” entre 2000 y 2005. GHI, que conoció al actor en talleres de aprendizaje del Old Vic, alega haber “sufrido daños psiquiátricos y pérdidas económicas” como resultado de una agresión sexual en 2008.

Detalles del Proceso y la Agenda Judicial

La jueza Christina Lambert, del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, estableció provisionalmente el 12 de octubre de 2026 como fecha para la vista oral del caso. Aún está pendiente la decisión sobre si el tribunal agrupará las tres nuevas demandas o si se manejarán en sesiones separadas.

La Respuesta del Actor

Spacey ya había enfrentado una causa civil en los Estados Unidos, presentada por el actor Anthony Rapp, quien alegó que Spacey lo agredió sexualmente cuando él tenía 14 años. Y también fue absuelto.

El actor fue noticia la semana pasada con una entrevista en el periódico The Telegraph en la que describió su situación financiera como “no muy buena”, añadiendo: “Estoy viviendo en hoteles, estoy viviendo en Airbnbs, voy a donde está el trabajo. Literalmente no tengo casa, eso es lo que estoy intentando explicar”.

Ahora, tras la elevación a juicio de estas tres nuevas acusaciones, Spacey las negó categóricamente, las calificó como “ridículas” y aseguró que los actos descriptos por los denunciantes “nunca ocurrieron”.

Aquella absolución de 2023 refería a siete delitos de agresión sexual, un delito de obligar a una persona a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento y otro de penetración sin consentimiento. Este nuevo proceso civil, sin embargo, busca dirimir la responsabilidad en términos de daños y perjuicios, abriendo otro capítulo en la saga legal del actor en el Reino Unido.