Gwyneth Paltrow junto a Demi Moore y la novia de Keanu Reeves

Diario El País SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de febrero de 2020 • 11:47

Gwyneth Paltrow está dispuesta a marcar tendencia. La actriz de 47 años prohibió el maquillaje en la fiesta que organizó para sus amigas en Beverly Hills: Demi Moore y Alexandra Grant dijeron presente y se sumaron a la iniciativa. Luego compartieron en sus redes sociales una selfie de la especial velada libre de maquillaje.

En sus redes, Paltrow le agradeció a Moore por compartir su "luz, amor y sabiduría", y la actriz le respondió que fue un evento "poderoso". Por su parte, Grant -la artista que está de novia con Keanu Reeves- también escribió: "Un grupo extraordinario de mujeres charlando sobre ser creativas, la importancia de la colaboración, la construcción de identidades positivas para un mundo más igualitario y por supuesto, lleno de amor".

La empresaria que sorprende cada vez que lanza nuevos productos para su marca, Goop, invitó a sus amigas a asistir al encuentro "al natural" en sus redes sociales: "Sin maquillaje, sin filtros. Una maravillosa visión de algunas de las mejores mujeres del planeta Tierra #goopglow", junto a una foto donde se la ve acompañada de varias mujeres a cara lavada.

Paltrow desembarcó en el mundo empresarial en 2008: empezó como un simple newsletter donde compartía recomendaciones y se transformó en un negocio valorado en 250 millones de dólares, según publicó The New York Times en julio último. El crecimiento de Goop resultó exponencial y en los últimos años creció su línea de productos: incorporó fragancias, suplementos alimenticios, decoración, libros, seminarios de bienestar, y hasta tiene su propia serie en Netflix, The Goop Lab.