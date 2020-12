Gwyneth Paltrow reveló que tras ganar el Oscar supo que no quería ser actriz

La actriz fundó en 2008 su compañía de lifestyle, Goop, que se convirtió en un verdadero éxito, tras reconfirmar que no quería dedicarse de lleno a la actuación Crédito: Agencias

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de diciembre de 2020 • 16:58

Gwyneth Paltrow obtuvo su primer y único Oscar a los 26 años, en la ceremonia de 1999, cuando Shakespeare apasionado arrasó en todas las categorías, incluyendo la de mejor actriz, que fue a manos de la hija de Bruce Paltrow y Blythe Danner.

Hoy, a los 48 años, Paltrow recuerda ese momento con un cierto dejo de tristeza. En una entrevista radial con SiriusXM's Quarantined with Bruce, Gwyneth contó que después de obtener la estatuilla advirtió "que no amaba actuar tanto como pensaba" y detalló lo que sintió por entonces. "Pensé: ¿hacia dónde estoy yendo? ¿Ahora quién voy a ser? No era algo tan consciente, pero comencé a sentir que el brillo de la actuación se estaba borrando, sobre todo al estar bajo escrutinio constante y en tapas de revistas cada vez que atravesaba una ruptura. Noté que era transitorio, que era difícil asentarme en un lugar y yo soy muy hogareña. No quería pasar semanas en un hotel [en un rodaje], esa no era yo", reveló.

"Me cuestioné si era mi vocación y tenía un jefe muy duro en Miramax", añadió, en relación al productor Harvey Weinstein, a quien denunció por acoso, y quien en marzo de este año fue condenado a 23 años de prisión por delitos de violación y abuso sexual.

Como consecuencia de la falta de pasión por su trabajo, Paltrow se volcó al desarrollo de su propia compañía, Goop, fundada en 2008, seis años después de la muerte de su padre, hecho que sacudió su vida por completo.

Gwyneth Paltrow gana el Oscar por Shakespeare enamorado - Fuente: YouTube 04:19

Video

El sitio web de lifestyle dio sus primeros pasos en forma de newsletter, y las recomendaciones se limitaban a restaurantes de moda. Sin embargo, el foco cambió cuando Paltrow se abocó a la verdadera finalidad de su emprendimiento: el bienestar. "Cuando mi papá se enfermó yo tenía 26 años y esa fue la primera vez que contemplé que alguien podía tener autonomía sobre su propia salud. Entonces, mientras él se sometía a sesiones de rayos y a varias cirugías, y le pasaban comida por un tubo, yo pensaba: 'le están pasando proteína procesada directamente a su estómago, ¿esto lo va ayudar? Parece raro. Hay muchos químicos en esta porquería'", declaró.

Consejos de belleza de Gwyneth Paltrow - Fuente: YouTube 02:25

Video

A partir de ese instante, empezó a investigar sobre la conexión entre el azúcar, el cáncer, los pesticidas y otros pormenores. "Cuando hacés un cambio y funciona, entonces te pica el 'bichito' del bienestar", expresó en diálogo con la revista derivada de su ahora exitosa página. De todos modos, a pesar de que no disfruta tanto actuar como sí de tomar las riendas de su empresa, nunca dejó de hacerlo, y entre sus trabajos más importantes podemos encontrarnos con Los excéntricos Tenenbaum, Los amantes, y Iron Man.

El "palito" de Glenn Close al Oscar de Paltrow

En una rueda de prensa del film de Netflix, Hillbilly: una elegía rural, Glenn Close opinó sobre ese premio, a su criterio, inmerecido. "Creo que ser nominado por tus pares es lo mejor que nos puede pasar. Pero a la vez creo que no se puede comparar las actuaciones de una actriz y otra. Recuerdo el año en que Gwyneth Paltrow le ganó a esa increíble actriz que trabajaba en Estación central [Fernanda Montenegro] y me dije: '¿Qué? No tiene sentido'", dijo, sin rodeos.

"Creo que la elección de quién gana tiene mucho que ver con cómo le ha ido al film, si tiene tracción. Con la publicidad, con cuánto dinero se invirtió para exhibirlo en las salas. Tengo que reconocer que estaba molesta por eso", se sinceró.

Conforme a los criterios de Más información