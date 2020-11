La talentosa actriz que brilla en "Hillbilly, una elegía rural" (Netflix) cuestionó la estatuilla otorgada a Gwyneth Paltrow en 1999 Crédito: YouTube Popcorn with Peter Travers

A su abultada cosecha de éxitos, Glenn Close (73) suma ahora un monumental papel en Hillbilly, una elegía rural (Netflix). Con la experiencia que confieren años de actuación, la actriz estadounidense repasó su carrera y cuestionó un premio que la Academia le otorgó a una colega hace más de 20 años.

En una reciente entrevista con el crítico de cine Peter Travers para el segmento Popcorn (ABC News), Close se refirió a la película que acaba de estrenar en Netflx. Para reafirmar su postura de que una actuación no se puede comparar con otra, la actriz cuestionó el Oscar que Gwyneth Paltrow recibió por su papel en Shakespeare enamorado en 1999.

"Creo que ser nominado por tus pares es lo mejor que nos puede pasar. Pero a la vez creo que no se puede comparar las actuaciones de una actriz y otra. Recuerdo el año en que Gwyneth Paltrow le ganó a esa increíble actriz que trabajaba en Estación central (1998) y me dije: '¿Qué? No tiene sentido'", sentenció.

Lejos de contentarse con su declaración, Close fue incluso más crítica con la forma en la que se entregan los premios. "Creo que la elección de quién gana tiene mucho que ver con cómo le han ido al film, si tiene tracción. Con la publicidad, con cuánto dinero se invirtió para exhibirlo en las salas. Tengo que reconocer que estaba molesta por eso", añadió.

Para la tradicional entrega de los Oscar de marzo de 1999, Paltrow tenía 26 años. En su terna competían Cate Blanchett for Elizabeth; Fernanda Montenegro por Estación central; Meryl Streep por Cosas que importan y Emily Watson por Hilary y Jackie.