Erika Basile habló sobre los resultados negativos de las pericias psicológicas Crédito: Captura de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de febrero de 2020 • 16:13

Tras conocerse los resultados negativos de las pericias psicológicas realizadas a Erika Basile -es decir que no se hallaron evidencias compatibles con una víctima de abuso- la mujer que denunció a Pablo Rago por abuso sexual, habló con Ulises Jaitt en AM 1300. "Estoy desilusionada, pensé que la justicia había dejado de ser machista", expresó.

"Estoy en disconformidad con el resultado, ya que me hace muy mal a mi imagen tratándome de mentirosa y exagerada", relató Basile a través de un audio en el programa radial El show del espectáculo. Y agregó: "Yo no lo puedo creer. Me parece injusto. Ahora él queda como una víctima cuando yo lo viví, estuve y sucedió. Se le da lugar a la violencia, a los gritos, a los insultos y a que me ultrajen".

Basile aseguró que está indignada con el resultado: el cuerpo forense afirmó que "no hay daño psicológico compatible con abuso sexual o violencia de género". La mujer no fue la única que manifestó su angustia por las novedades del caso: Leandro, su marido, también dio su parecer en el programa. "Es súper injusto. Yo mismo puedo afirmar que tiene todas las pruebas. Es una locura porque está diciendo la verdad", dijo el hombre.

Luego, el esposo de la joven remató: "Acá hay algo sucio, es como si hubiera un arreglo. Está en juego la imagen de ella y su persona. No me parece esto. No puede quedar tan impune. Estoy muy molesto e indignado al igual que ella".

Qué dijo Alejandro Cipolla, el abogado de Erika Basile

El abogado de la denunciante, Alejandro Cipolla, habló esta mañana con LA NACION y aseguró que impugnarán los resultados argumentando irregularidades en las pericias que le realizaron a Basile. Asimismo, reveló que su perito, Alejandro Lafitte, firmó con disconformidad los resultados porque advierte que hubo muchos "puntos oscuros" que no fueron tenidos en cuenta.

En Confrontados, Cipolla amplió la información y aseguró: "La pericia fue muy compleja. Jamás vimos que se hagan tantos test en una pericia por abuso. Es algo que no se da habitualmente". Y concluyó: "El psicólogo entiende que Erika tiene un bloqueo emocional que no le permite recordar ciertas cosas. El día de la pericia se mareó y se puso muy mal. Ahora tenemos que esperar 6 días hasta que llegue el informe oficial. Después lo impugnaremos".