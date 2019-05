Qué dijo la mamá de la menor presuntamente violada por Lautaro Teruel

Lautaro Teruel, hijo del fundador de Los Nocheros Mario Teruel

Marcos Lautaro Teruel , el hijo menor del integrante y fundador del grupo folclórico Los Nocheros, Mario Teruel , permanece detenido desde el miércoles último en Salta acusado por la violación de una menor de edad.

Después de que se difundiera la grabación de una conversación entre él y la menor, en la que admite haber cometido el abuso sexual y le pide perdón, la madre de la chica, y quien realizó la denuncia, dio un fuerte testimonio que fue reproducido en Los ángeles de la mañana.

"Me enteré de que habían abusado de ella y de que la estaban presionando para que no denunciara. Era una relación de familia la que teníamos con los Teruel. Mi mamá se crió con su mamá (de Mario Teruel)", dijo la mujer.

Además, la madre de la víctima cuenta que fue a contarle al integrante de Los Nocheros lo que había sucedido, pero se encontró con una respuesta no esperada. "Lo primero que me dijeron es que fue una pendejada que cualquier chico hace. Mario me dijo eso, que era una pendejada y yo le dije que no, que el hijo era un violador y un pedófilo. Se enojó y me dijo que era una pendejada que cualquier chico podía hacer. Le dije que lo íbamos a denunciar y que no se metiera", agregó la madre de la chica, que hoy tiene 16 años.

Según consta en el expediente, que se tramita en la Fiscalía Penal N°1, a cargo de Sergio Federico Obeid, Marcos Lautaro, entonces de 18 años, arrastró a la niña, en ese momento de 9 años, hasta el baño de su casa y la obligó a practicarle sexo oral. La denunciante sostuvo que estos actos se habrían repetido varias veces pero que la menor, por miedo, no había contado nada hasta ahora.

En los audios aportados por la familia de la víctima a la Justicia, el hijo del cantante reconoce haber cometido el delito por el que está detenido. "Mirá, esto en realidad pasó así. Con lo tuyo digamos, hace mucho tiempo, hace como tres o cuatro años que vengo diciendo: 'Tengo que pedirle perdón a esa pendeja porque sí, porque se lo merece'. Fue una pendejada. No puedo sacar cálculos de qué edad teníamos los dos, me entendés, entonces te quería pedir disculpas", se escucha decir a Teruel en la conversación. "Si sé que cuando lo hice en un momento no te gustó nada, porque sí me di cuenta. Y nada, pasaba el tiempo y más me hacía la cabeza, que culiao (sic) que fui, eras re pendeja, habrá sido hace 10 años", agrega.

Por su lado, el cantante que decidió alejarse por un tiempo de Los Nocheros, difundió este fin de semana un comunicado para referirse a la grave denuncia presentada contra su hijo menor. "Estoy angustiado y conmovido por esta dolorosa situación. La fiscalía penal que interviene se encuentra investigando la veracidad de la acusación, por lo que de momento estamos en tiempos de producción de pruebas sobre hechos que por ahora parecen ser confusos. Ruego con todo mi corazón que todo esto se esclarezca y resuelva lo antes posible por el bien de ambas familias", expresó.