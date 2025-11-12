Qué dijo la mamá del chico de 10 años apuntado por abusos a dos alumnas: “Me arruinaron la vida”

La Escuela Primaria N°21 de Mar del Plata fue escenario el martes de destrozos perpetrados por padres de alumnos indignados por dos supuestos casos de abuso sexual -de dos nenas de 6 años- por un compañero de otro grado que tiene 10. En LN+ mostraron una entrevista que Nélida, mamá del nene acusado, le concedió a un medio local, donde expresó: “Me arruinaron la vida”.

Luego de que le incendiaran la casa en que vivía con sus tres hijos -entre ellos, dos nenas-, la mujer habló con Radio Atlántica. "Cuando llego a la escuela, la Directora me dice que dos nenas habían ido a quejarse a Dirección, que mi hijo les había tocado las partes íntimas por arriba de la ropa”, comenzó.

Y siguió: “Sinceramente, me pongo en el lugar de esas madres y de esas nenas y también me pongo en el lugar de mi hijo, pero la verdad que todo esto se fue de las manos”.

Incendiaron la casa del menor de 10 anos: testimonio de la madre y una maestra

La versión del nene acusado y el incendio de la casa

Consultada acerca de si pudo hablar con su hijo, acusado de abusar dos compañeras, Nélida sostuvo: “Yo no defiendo a mi hijo, no defiendo, yo le pregunto si él hizo eso, si él lo hizo que me diga la verdad. Y él me dice que no les tocó un pelo, que no les hizo nada”.

“Se juntaron todos los padres, se juntaron todos ahí afuera de la puerta y nada, empezaron a forcejear, entraron. Me cagaron a palos, literal. Estoy viva, no sé, de milagro. Me prendieron fuego mi casa, yo tengo dos hijas más. Me dejaron en la calle, me dejaron sin nada”, continuó.

Sobre el final de la nota, la madre pidió que la Justicia actúe lo antes posible para esclarecer el caso: “Sinceramente, si es verdad o mentira no lo sé, no lo sé. Espero que la Justicia haga Justicia y me diga realmente lo que pasó. Perdí todo, me quedé con lo puesto. Y ahora nada, ahora estoy arruinada, me arruinaron la vida”.

Destrozos en la institución educativa

La escuela se encuentra ubicada en la calle Bolívar 9005, en el barrio Jorge Newbery, justo frente a la Comisaría 12ª. Los padres apedrearon el lugar, marcharon cerca de diez cuadras e incendiaron la casa del alumno acusado de “tocamientos y manoseos” a las dos alumnas de primer grado.

En tanto, las escuelas públicas y municipales de esta ciudad y todo el distrito de General Pueyrredón realizaron este miércoles una medida de fuerza por 24 horas y sin asistencia a sus puestos de trabajo tras los incidentes ocurridos.

La palabra de una docente que trabaja en la escuela

Mariné, una docente de la escuela donde ocurrió el episodio, habló con LN+, donde indicó: “La escuela está frente a una Comisaría. Las familias pasaron por arriba del cordón policial, rompieron los vidrios, agredieron auxiliares, directivos y orientadores sociales”.

En ese sentido, la mujer explicó que los docentes debieron tomar medidas para salvaguardar la integridad de los menores que se encontraban dentro del establecimiento educativo. “Los chicos tuvieron que ser refugiados en el primer piso de la escuela, con las docentes a cargo de ese turno”.

“Esto fue al mediodía. Recién a las 17.30 las docentes pudieron retirarse como si fueran escapistas, sin su guardapolvo por una puerta lindera que da a la secundaria, cubiertos por Gendarmería”, concluyó la docente.