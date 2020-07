La mamá de Samanta Casais habló sobre lo que pasó con su hija en Bake off

Como era de esperarse, la tan ansiada final de Bake Off estuvo teñida de descalificación y escándalo. Si bien la misma fue grabada el año pasado, debido a la polémica que se generó en las últimas semanas, donde se develó que Samanta Casais tenía experiencia en el rubro gastronómico , el resultado del certamen debió ser modificado y Damián Pier Basile terminó convirtiéndose en el ganador.

Este lunes, su madre Susana Mendoza rompió el silencio en Informados de todo y explicó los motivos por los cuáles su hija obvio su experiencia como chef. "Fue una competencia de tortas y están haciendo un escándalo. Al llenar el formulario y leer el ítem sobre experiencia comprendió que hablaban de la pastelería, no de la gastronomía en general. Ella no es pastelera, es amateur. Jamás hizo un curso de pastelería. Es el don que Dios le dio y la gente no acepta eso. Ella empezó mirando a los grandes pasteleros por televisión desde chiquita, ama la pastelería", justificó dando a entender que fue un error de concepto.

Sobre su participación previa en un programa televisivo (C5N), agregó: "Ella no pensó que eso era relevante. No vio como algo trascendente haber ido, lo importante es que ella no es pastelera, es amateur. Ella estaba muy tranquila que todo lo había hecho bien".

Para mi ella es ganadora. Esto no modifica que sea una gran persona, es muy buena en lo que hace

"Para mi ella es ganadora. Esto no modifica que sea una gran persona, es muy buena en lo que hace. A los genios siempre los quieren pisar ", advirtió sobre la decisión de la producción del programa de descalificarla. En cuanto a consagrar a su rival Damián como el ganador, opinó: "Mi hija jamás estuvo al frente de ser eliminada en ninguna instancia. Si la producción decidió dárselo a él, ellos sabrán. La plata no tiene importancia, para mí lo que importa son los valores como persona".

Tras recordar que su hija hizo sus primeras galletitas a los 8 años, su mamá reveló qué iba a hacer la participante con la plata del premio. "Su sueño es tener una pastelería y ella es un guerrera de la vida y seguro la va a tener. Con la plata, iba a hacer el curso de pastelería profesional porque nunca lo pudo hacer. Ella es muy sensible y su vocación es ayudar a la gente. Siempre quiso tener una pastelería y darle el desayuno a los chicos de la calle. Tenía 12 años cuando me lo dijo. Eso es mi hija", confesó.

En cuanto a las versiones que aseguran que Samanta ya habría cobrado la plata y se habría arreglado toda la cocina, Susana lo desmintió. "El hermano que tiene herrería le hizo unos muebles porque tiene una cocina muy chiquita y quería hacer videos para las redes. Ni siquiera son muebles, son dos estantes y una mesa que nosotros mismos ayudamos a pintar, ¿eso vale $600.000, por favor?", aclaró molesta.

" No estamos acostumbradas a esto. La vida sigue, tiene una gran persona a su lado (Juan, su pareja) que la sostuvo y la acompañó . Esto no la va a cambiar como persona. Todos saben que es una persona muy sensible, dadivosa, muy fuerte. Gracias a Dios ella está muy bien, tranquila. Está con contención psicológica", comentó sobre cómo se encuentra de ánimo.

Con respecto a cómo tomó su hija la decisión de descalificarla, expresó: "Ella fue porque tiene dignidad. Si ella pidió disculpas es porque reconoció su error. Aceptar su error con fortaleza es muy importante y habla de ella como persona. El jurado la trató con mucho cariño y respeto".