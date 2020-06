El programa de ayer dejó a Samanta, Damián y Agustina en una final ahora empañada por las dudas y la bronca de los fans. Crédito: Prensa Telefe

A muy pocos días de la esperada final de Bake Off, el programa se convirtió en el eje de un debate en redes sociales. La raíz del mismo tiene que ver con que una de las participantes que suena con más fuerza para quedarse con el título, Samanta Casais, al parecer no era repostera amateur al momento de anotarse en el reality. A partir de esa información se desató en redes un cruce de opiniones por parte de los fans del ciclo.

En Bake Off , el único requisito que deben cumplir los anotados es el de ser reposteros principiantes . Ninguno de ellos puede contar con experiencia profesional en el rubro de panadería o pastelería. Por ese motivo hubo un verdadero revuelo hace pocos días cuando apareció un viejo video de C5N, en el que Samanta prepara un rogel. En ese tape se puede ver cómo la participante del reality presenta una torta bajo la atenta mirada de Agustina Casanova, conductora de dicho espacio.

Ese video podría indicar que lejos de ser una empleada administrativa, como se la presentó en el programa, Casais era desde hace tiempo una repostera que contaba con experiencia profesional. Esto desató una ola de quejas en Twitter por parte de los seguidores del ciclo, quienes no dudaron en expresar su bronca. Poco después surgió otro dato: Samanta se habría encargado de las tortas en el conocido Café San Juan. En una nota publicada en 2014 en Visión Gourmet, ella figura como trabajadora de ese bodegón y se informa que se "especializa en pastelería".

Con esta información se confirmaría que la concursante sí tenía experiencia profesional como pastelera, motivo que llevó a los seguidores del programa a expresarse en las redes. Esto provocó un cambió de imagen rotundo para Samanta, anteriormente apoyada por los fans, pero ahora criticada a través de decenas de memes. Sus llantos, que antes suscitaban palabras de aliento, ahora se traducen en burla, y muchos usuarios en redes sociales se refieren a ella como "Sachanta".

El enojo de Agustina y un audio filtrado

La aparición de un audio que presuntamente le corresponde a Agustina Guz, otra de las finalistas del certamen, elevó aún más la temperatura. De carácter fuerte y muy segura de sí misma, Guz ganó mucho protagonismo y es de las preferidas por el público. En los últimos días se filtró un mensaje de voz supuestamente grabado por la participante, en el que arremete contra su compañera de reality.

En el primer tramo del mensaje, Guz expresa: "Todo lo que salió de Sami hace que el programa parezca todo una mentira. Y yo lo viví, yo sé todo lo que hicimos todos para estar ahí. El tema es que ayer ella nos hizo una videollamada a mí y a Damián diciendo que en Café San Juan sacaba solo las entradas, que no era pastelera, llorando, haciéndose la no sé qué, y yo: 'pobre, la está pasando re mal'. Y a la tarde me llega que tuvo su propia pastelería, y me llegan todas las fotos y el video en el que lo nombra y dice 'vayan a comprar mis postres'. Yo digo, ¿puedo ser tan estúpida de seguir defendiendo a alguien que es indefendible?".

En ese audio filtrado, Agustina se muestra indignada con la situación, y en el mensaje continúa: "Y en el medio (...) se quieren salvar todos y es 'bueno, todos eran profesionales, entonces arruinemos a todo el mundo como para que no caiga ella sola'. Entones saltaron a bardearme a mí con que supuestamente era profesional con un CV que armaron. Yo hice un curso en el 2010 y lo dije en la producción, que tiene título no oficial. Me bardearon en Twitter, lo contesté y ahora está todo el mundo bancándome (.). Lo de Samanta ya no sé si es b..., cínica, o de la producción se están haciendo los b..., lo sabían y no nos dijeron nada, porque es competencia desleal. Damián está sacado".

Por su parte Damián Pier, el tercero de los finalistas que es mencionado en el audio, se limitó a escribir un breve tuit de múltiples lecturas.

Como es sabido, la edición de Bake Off, q ue Telefe emite todos los domingos, fue grabada durante el año pasado . Eso significa que esta información sobre Samanta no tendrá impacto de ningún tipo en el final del ciclo. De ese modo, la posibilidad de ver a Casais como la gran ganadora del certamen en el marco de esta polémica es algo que genera un profundo malestar entre los fans, y podría empañar el éxito de un programa que se convirtió en uno de los más exitosos del 2020.