Halle Berry pasó el domingo con su hijo tras la orden de alejamiento que solicitó Olivier Martinez

Luego de que la justicia restringiera temporalmente las visitas a su hijo de 12 años a raíz de una denuncia por presunta agresión de su exmarido, Olivier Martinez, Halle Berry compartió una salida con Maceo. La actriz y su prometido, el músico Van Hunt, acompañaron al chico a un parque de trampolines en Los Ángeles el domingo 4 de octubre.

Según publicó este lunes la revista People, un testigo contó que la protagonista de Gatúbela, Hunt y Maceo estuvieron en Sky Zone. Allí, el chico jugó al fútbol bajo techo mientras los adultos lo observaban. En un momento, un fanático se acercó a la actriz para pedirle una selfie. Según ese testimonio, Berry rechazó amablemente el pedido y explicó que estaba con su hijo.

Halle Berry y su actual pareja, Van Hunt RFAP - Backgrid/The Grosby Group

La salida tuvo lugar tres días después de que un juez del condado de Los Ángeles concediera una orden de alejamiento temporal solicitada por Martinez y modificara el régimen de visitas. Según informó Page Six, el actor obtuvo temporalmente la custodia física principal de Maceo, mientras que Berry puede ver a su hijo en los días y horarios establecidos por el tribunal.

La orden establece, además, que la actriz debe permanecer a una distancia de al menos 91 metros de su exmarido. La próxima audiencia está prevista para el 16 de octubre, cuando el tribunal evaluará los argumentos de ambas partes y resolverá si corresponde extender la medida.

El episodio que desató el conflicto

Halle Berry y Olivier Martínez solicitaron el divorcio en 2015 Getty Images

En la presentación judicial, Martinez pidió la custodia exclusiva de Maceo y acusó a su exesposa de haberlo agredido físicamente durante un episodio que, según aseguró, ocurrió el sábado 26 de septiembre. El actor sostuvo que Berry se abalanzó sobre el chico, le puso las manos alrededor del cuello y lo estranguló. La actriz rechazó las acusaciones a través de su abogada.

La documentación, a la que tuvo acceso People, incluye mensajes intercambiados entre los actores alrededor del supuesto episodio. En uno de ellos, Martinez le comunicó a su exmujer que Maceo le había pedido que fuera a buscarlo antes de lo previsto.

Según los mensajes incorporados al escrito judicial, Berry se opuso inicialmente al cambio. “No, no estoy de acuerdo. ¿Quiere pelearse con su madre? ¿Qué clase de niño estamos criando?”, escribió.

Martinez respondió que desconocía qué estaba ocurriendo, aunque sostuvo que las discusiones entre madre e hijo eran frecuentes. “¿Entonces lo mantenés en tu casa, aunque él no quiera quedarse?”, le preguntó.

En otro mensaje, Berry manifestó su enojo por la situación y por la actitud de su hijo. “¡Soy su madre y esto está mal!”, escribió. También sostuvo que Maceo no la respetaba y que sentía que para él, ella era solamente “una fuente de dinero”.

Martinez, Berry y Maceo, vacacionando años atrás. En la actualidad la expareja está enfrentada por la custodia del niño, quien hoy tiene 12 años Grosby Group - LA NACION

Al día siguiente, Berry volvió a comunicarse con su exmarido. “Oliver, me comuniqué con Maceo y le pedí hablar con él. Sé que creés que él toma sus propias decisiones, pero te agradecería mucho que lo animaras a hablar conmigo hoy”, escribió, según la documentación citada por la revista. “Me siento fatal por lo que pasó anoche y sé que él también”, agregó.

Martinez también denunció supuestas agresiones anteriores. Según los documentos judiciales citados por Page Six, sostuvo que, durante el último año y medio, Berry había forcejeado con Maceo hasta llevarlo al suelo y lo había obligado a hacer una señal de rendición.

Halle Berry junto a su hijo Maceo Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Además, acusó a la actriz de haber realizado comentarios de contenido racial frente a su hijo durante una disputa por la manutención, en 2023. Según su presentación, Berry habría utilizado un insulto referido al color de piel de Martinez y lo habría acusado de intentar robarle dinero a una mujer negra. Luego, siempre según el actor, le habría preguntado a Maceo cómo se sentía al respecto “como hombre negro”.

La abogada de la actriz, Marina Beck, calificó la presentación como carente de fundamento y deliberadamente engañosa. También sostuvo que existían antecedentes judiciales de incumplimientos de Martinez y de interferencias con intervenciones terapéuticas y educativas destinadas a Maceo. Por su parte, el abogado del actor, Patrick Baghdaserians, explicó a People que su cliente acudió a la Justicia por su preocupación por la salud, el bienestar y la seguridad del chico.