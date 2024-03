Halle Berry y un diagnóstico extraño y erróneo: “El médico me dijo que tenía el peor herpes que había visto en su vida”

Escuchar

Hally Berry participó de una charla con la primera dama estadounidense, Jill Biden, sobre uno de los temas que más la convocan por estos días: la premenopausia. La actriz no solo contó su experiencia personal, sino que relató una anécdota en la que dejó en evidencia la falta de información sobre el tema, incluso en ciertos profesionales de la salud.

“Hoy tuve el placer de ser parte de ‘Un día de conversación irracional’, un espacio en el que los productores, escritores, directores de espectáculos y de estudios escuchan a la gente hablar sobre lo que es importante para ellos y relevante para que se puedan crear películas y programas de televisión que importen y que resuenen en el público. Por supuesto, hablé sobre la menopausia. ¡Estoy muy agradecida de continuar la conversación sobre un tema que es muy querido para mi corazón y que afecta a la mitad de la población! ”, escribió la estrella de Hollywood en su cuenta de Instagram, junto a algunas postales del encuentro.

En aquella charla, la actriz le contó a la primera dama la extraña forma en que se enteró de que estaba atravesando la perimenopausia: luego de que su médico confundiera sus síntomas con herpes. “ En primer lugar, mi ego me aseguraba que me iba a saltar la perimenopausia” , comenzó contando. “Estoy en gran forma. Estoy sano. Logré dejar la insulina y controlar mi diabetes desde que tengo 20 años. Eso hizo que pensara: ‘Puedo soportar la menopausia. Voy a saltarme todos esos síntomas’. Yo no tenía mucha educación al respecto en ese momento ”, indicó.

“A los 54 años conocí al hombre de mis sueños”, siguió relatando, en alusión al músico Van Hunt. Al compartir detalles sobre su vida en pareja, la ganadora del Oscar recordó haber sentido un dolor extremo después de tener relaciones sexuales un día, por lo que visitó de inmediato a su médico.

“ Sentí como si tuviera hojas de afeitar en la vagina. Corrí hacia mi ginecólogo y le dije: ‘Dios mío, ¿qué está pasando?’ Fue terrible ”, recordó, y explicó que no siente vergüenza de compartir su historia, porque es consciente de que puede ayudar a otras mujeres. “ Él me dijo: ‘Tenés el peor caso de herpes que he visto en mi vida’. Sorprendida, yo le respondí: ‘¿Herpes? ¡No tengo herpes!’ ”.

A pesar de su seguridad sobre el tema, ella y su pareja se realizaron inmediatamente exámenes para determinar si habían contraído alguna enfermedad de transmisión sexual (ETS) y las pruebas arrojaron resultados negativos. “Recién después de todo eso, me di cuenta de que es un síntoma de la perimenopausia” , dijo la actriz, señalando que la sequedad es un síntoma del período de transición a la menopausia.

“Mi médico no tenía conocimientos y no me preparó. Fue entonces cuando supe: ‘Dios mío, tengo que usar mi plataforma’. Tengo que usar el lugar privilegiado que ocupo y empezar a hacer un cambio y una diferencia para otras mujeres”, explicó.

Berry terminó la conversación pidiendo a la audiencia que ayuden “a cambiar la forma en que la cultura ve a las mujeres en esta etapa de nuestra vida”. Ya en agosto de 2023, la estrella habló con Women’s Health sobre la menopausia y dijo que no se rendirá ante las expectativas de la sociedad al respecto.

“Estoy enfocada en desafiar todos esos estereotipos que indican que tenés que verte de cierta manera o cómo tenés que sentirte mientras estás justo en medio de la menopausia”, indicó. “ Estoy desafiando todo lo que creía saber sobre la menopausia. Cosas como: ‘Tu vida se acabó’, ‘Sos desechable’, ‘La sociedad ya no tiene un lugar para vos’, o ‘Deberías jubilarte’” , expresó en aquel momento.

