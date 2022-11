Harrison Ford confesó un aspecto de Indiana Jones 5 que le pareció “aterrador”

escuchar

Con ochenta años cumplidos, Harrison Ford se pondrá por quinta vez en la piel del carismático Indiana Jones y el popular arqueólogo volverá una vez más para protagonizar una última gran aventura. En una reciente entrevista, el actor contó cómo fue esa experiencia, y confesó un recurso de la película que llegó a inquietarlo.

Según reveló un artículo de la revista Empire, el film volverá a enfrentar a Indiana Jones contra los nazis, como fue en el caso de la primera y tercera parte de la saga. Y como la historia vuelve momentáneamente a los años ‘40, la primera secuencia de la aventura será un flashback, que presentará una versión joven del protagonista. Debido a eso, es que la producción del film utilizó la tecnología para rejuvenecer al actor digitalmente, un recurso que se utilizó varias veces en otras películas, como fue el caso de El irlandés, en donde Robert De Niro y Joe Pesci fueron rejuvenecidos digitalmente. Sin embargo, a Harrison Ford ese proceso le pareció algo inquietante, y confesó: “Es la primera vez que veo esto, y es algo aterrador. No creo que quiera saber cómo funciona, pero sin lugar a dudas que funciona. No me hace sentir el deseo de ser más joven, y estoy contento de haber llegado a esta edad”.

Según explicó James Mangold, director de la película, se utilizó una nueva tecnología para lograr de forma convincente, devolver al actor a sus treinta y pico, a través de imágenes de archivo, que combinaron con nuevas filmación de Harrison Ford. Y sobre eso, el propio Mangold confesó: “Quería tener la chance de sumergirme en una especie de película en la línea de lo hecho por George Lucas y Steven Spielberg, y darle a la audiencia una inyección de adrenalina. Y así el público no experimenta el cambio entre los años cuarenta y sesenta como un concepto intelectual, sino que se mete de lleno en el espíritu bucanero de esos viejos días”.

De momento es muy poco lo que se sabe del nuevo film. Apenas trascendió que transcurrirá en 1969, y que Mads Mikkelsen interpretará a un villano de nombre Voller, de quien el actor solo dijo: “Es un hombre al que le gustaría enmendar errores del pasado”. La acción tendrá a la carrera espacial como telón de fondo, un momento histórico que llevara al héroe a enfrentarse con sus rivales más conocidos, según reveló uno de los guionistas del film, Jez Butterworth, quien expresó: “Está el simple hecho de que el alunizaje fue programado por un grupo de exnazis, pero que tan “exnazis” son, es la cuestión principal, y ahí es donde Indy meterá sus narices”.

Indiana Jones 5 tiene pautado su estreno para junio del 2023, pero ese no es el único proyecto que tiene en el horizonte Harrison Ford. El actor se incorporará al universo narrativo de Marvel para interpretar a uno de sus villanos, el general Ross. Será en reemplazo del fallecido William Hurt quien lo encarnó en Hulk: El hombre increíble (2008), Capitán América: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019).

En principio, Ford hará su debut en Captain America: New World Order. Con estreno anunciado para mayo de 2024. En el nuevo film, el personaje de Anthony Mackie, Sam Wilson, por fin se hará cargo del escudo y el título de Capitán América siguiendo la conclusión de la trama de la serie Falcon y el soldado del invierno (disponible en Disney+). El elenco de la cuarta entrega del supersoldado que solía interpretar Chris Evans se completará con Tim Blake Nelson y la actriz israelí Shira Haas, la actriz de Poco ortodoxa, que también hará su debut en el universo Marvel.

Claro que mucho más importante que la aparición de Ford en la nueva película centrada en el Capitán América será su papel protagónico en Thunderbolts, el film que contará la historia de un grupo de supervillanos reclutados por el gobierno para hacerse cargo en las sombras de las misiones más peligrosas.

