Harto del racismo, Stevie Wonder anunció que abandona los Estados Unidos y se va a vivir a Ghana

Stevie Wonder reveló que tiene pensado irse a vivir a Ghana para proteger a sus descendientes del racismo. En una entrevista concedida a Oprah Winfrey, el músico estadounidense de 70 años expresó: “Quiero ver a esta nación sonreír de nuevo. Y quiero verlo antes de irme a Ghana, porque eso es lo que tengo pensado hacer”.

Cuando su entrevistadora, sorprendida, le preguntó si su plan era radicarse allí indefinidamente, Wonder explicó: “Sí. No quiero ver que los hijos de mis hijos tengan que decir: ‘Oh, por favor, respetarme. Por favor, valorame’ ¿Qué clase de vida es esa?”.

Según explica People, el cantante comenzó a considerar la posibilidad de radicarse en aquel país africano en 1994. En ese momento, el creador de éxitos como “I Just Called to Say I Love You” y “Superstition” expresó en una reunión de la Asociación Internacional de Música Afroamericana que se había enamorado de Ghana y que “hay más sentido de comunidad allí”.

El 15 de enero, el día en el que en Estados Unidos se conmemora el natalicio de Martin Luther King Jr., el músico escribió una emotiva carta abierta dirigida al difunto líder de los derechos civiles en la que denunció la falta de resultados, en las últimas décadas, en la lucha por la igualdad racial, una cruzada que Luther King encabezó en Norteamérica a mediados del siglo pasado.

“Estimado Dr. King, te conocí cuando tenía 14 años”, comenzó. “Eras un verdadero héroe y te convertiste en una inspiración. (...) Es doloroso saber que la aguja no se ha movido ni un ápice. Durante 36 años, hemos tenido un feriado nacional en honor a tu cumpleaños, pero no creerías la falta de progreso. Me enferma físicamente. Estoy harto de los políticos que intentan encontrar una solución fácil a un problema de 400 años”, expresó.

El vocalista concluyó su carta con un llamado a la acción para que “todos aquellos en el Senado digan la verdad sobre lo que ven y comiencen a dar los pasos necesarios hacia la responsabilidad, el perdón y luego la curación”.

