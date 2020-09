La conductora hizo un reclamo en sus redes sociales contra la inseguridad, luego de enterarse que su hermana vivió un difícil episodio en Mar del Plata: "¿Hasta dónde va a llegar este país?" Crédito: Instagram

29 de septiembre de 2020

Romina Malaspina hizo un reclamo contra la inseguridad en su cuenta de Twitter tras conocer que intentaron robarle a su hermana, Julieta, en Mar del Plata. La conductora de Canal 26 se mostró indignada y preocupada por la situación de "miedo" que se vive en la Argentina: "¿Hasta dónde va a llegar este país?".

En las últimas horas, Malaspina contó lo ocurrido en un tuit que ya tiene más de cinco mil likes: "Acaban de intentar robar a mi hermana en Mar del Plata cuando fue a comprar y se salvó de milagro, corrió a más no poder".

"Me llamó llorando muerta de miedo. ¿Hasta dónde va a llegar este país? ¿Realmente es vida no poder bajar a comprar al almacén de tu casa?", agregó. Por su parte, la hermana menor de la exparticipante de Gran Hermano no habló al respecto en sus redes sociales, donde suele compartir distintas postales desde "La Feliz".

Hace diez días, Malaspina vivió otro gran susto cuando sufrió un accidente automovilístico, al chocar su vehículo contra un colectivo en el barrio de Palermo. A pesar del impacto no hubo heridos de gravedad y la conductora llevó tranquilidad a sus seguidores: "Estoy bien, gracias a Dios. Les agradezco de corazón su preocupación. Vamos para adelante".