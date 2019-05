Héctor Larrea tuvo un pico de estrés y se recupera en su casa

El legendario animador se recupera en su casa, luego de sufrir una descompensación Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

24 de mayo de 2019 • 16:46

Héctor Larrea sufrió un pico de estrés que le impidió, ayer y hoy, estar al frente de su ciclo en FM Folklórica, así tampoco como participar de la celebración por los 20 años de la emisora. Según pudo saber LA NACION, el locutor y animador se recupera en su casa, y espera estar de regreso el próximo lunes.

La ausencia de Larrea en el evento que se llevó a cabo anoche en la Sala Sinfónica del CCK fue notoria: no sólo es la voz institucional de la señal dedicada al género folclórico, sino uno de sus conductores más emblemáticos. Oscar "El Cholo" Gómez Castañón, que ofició como anfitrión de la velada, le envió en un momento "un cordial y afectuoso saludo" a su colega, pidió un aplauso para él y aclaró que no estaba preste por un pequeño problema de salud.

"Estoy con un pico de estrés, nada grave, estoy en mi casa descansado", le dijo el animador a LA NACION. Además, lamentó no haber podido asistir a la celebración, no solo por su relación con FM Folklórica sino también un detalle de coquetería: "Justo me había mando a hacer un traje especialmente para la ocasión".

"Si todo esta bien, el lunes vuelvo a la radio" aseguró Larrea, de 80 años.

En abril, el recordado conductor del ciclo televisivo Seis para triunfar fue homenajeado por Radio Nacional, junto a Cacho Fontana. El reconocimiento se produjo en el histórico edificio de la emisora, en Maipú 555, donde se colocaron dos placas con sus nombres. Además, se les obsequió a los agasajados una réplica en miniatura de las baldosas.