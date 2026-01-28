Helen Hunt celebró su amor con Jeffrey Nordling, el hombre que la volvió a enamorar 34 años después

Helen Hunt está muy enamorada y no lo oculta: la estrella de Hollywood se reencontró en 2022 con Jeffrey Nordling, con quien tuvo un romance en 1988, y el sábado pasado celebraron un nuevo aniversario. “Y ahora somos cuatro”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una postal de los dos muy sonrientes.

El sábado 24 de enero, la ganadora del Oscar a Mejor actriz por su trabajo en Mejor… imposible festejó un año más de amor junto al actor de Big Little Lies. Si bien no suele compartir detalles de su vida privada en sus redes sociales, decidió festejar su aniversario con un tierno posteo en Instagram. La publicación de inmediato se llenó de felicitaciones y comentarios de apoyo y cosechó más de 13 mil likes.

Un reencuentro que selló el amor

El año pasado, durante una entrevista que le concedió a The Flow Space, la actriz de 63 años habló de su historia de amor: explicó que con Nordling se conocían desde hacía muchos años e incluso reveló que habían sido novios. “¡Salimos en 1988!” exclamó la actriz de Tornado. “Nunca había hablado de eso. Y siempre pensé que era encantador, dulce, talentoso y soñador”, agregó.

Si bien no mencionó el motivo de la separación -estuvieron juntos dos años-, Hunt explicó que “tuvieron vidas muy diferentes durante décadas”. “Y luego, de alguna manera loca, nos reencontramos”, sumó.

Hunt y Nordling compartieron cartel en 1988 en la película para televisión Shooter. En esta segunda vuelta, blanquearon la relación en la alfombra roja de la gala que se realizó por el aniversario número 20 de la Filarmónica de Los Ángeles en el Walt Disney Concert Hall en 2023.

Un año antes de la presentación oficial, el actor había dejado algunas pistas del regreso en sus redes sociales: en mayo de 2022 compartió una foto de ellos dos en el Dodger Stadium junto a otros artistas. Un mes después, publicó un video de Hunt contemplando el Gran Cañón.

Después de revelar que eran pareja, Hunt fotografió a Nordling mordiendo hamburguesas en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair de 2024 y no dudó en mostrar la instantánea al mundo. “Toda arreglada y comiendo una hamburguesa con vos. ¿Qué podría ser mejor? Feliz cumpleaños, persona maravillosa. Me siento muy afortunada”, escribió la actriz junto a un globo colorado.

Una relación complicada

Luego de 16 años de matrimonio, Helen Hunt y su exmarido, el productor Matthew Carnahan, le pusieron un punto final a su relación en 2017. “Ella estuvo separada de Matthew durante varios meses. Tuvieron una relación complicada, de muchas idas y vueltas a lo largo de los años. Permanecieron juntos todo lo que pudieron por su hija”, dijo una fuente cercana a la actriz en aquel momento a E! News.

La relación entre la actriz y Carnahan comenzó en 2001 y tres años después tuvieron a su hija, Makena. El productor tiene, además, un hijo de otro matrimonio. Según agregó la misma fuente, la pareja se había separado ya en varias oportunidades antes de la ruptura definitiva. “Sus amigos estaban en shock. Helen y Matthew siempre parecían estar muy enamorados. Sus amigos casados bromeaban sobre la envidia que les daba su relación”.

Helen Hunt y su hija Makena

Hunt dio sus primeros pasos como actriz en 1973, y se hizo popular gracias al enorme éxito de Mad about you, la sitcom por la que tanto ella como su compañero Paul Reiser llegaron a cobrar un millón de dólares por episodio. Mad about you duró de 1992 a 1999, y en 2019 tuvo un regreso de 12 episodios. También es muy recordada su actuación en la película Mejor... imposible (1997), con Jack Nicholson, por la que obtuvo un Oscar a Mejor actriz.

Activa en la actuación y dirección, la actriz logró equilibrar su carrera con su vida privada: participó de exitosas series como Hacks y Blindspotting, además de trabajar en teatro, donde se destacó en la obra Betrayal, en Chicago.