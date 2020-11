Henry Zakka, el actor de telenovelas que conquistó Latinoamérica: "Me encantaría volver a hacer ficción en Argentina" Crédito: Instagram

Su nombre sonó fuerte en los años 80. Actor de telenovelas como Topacio, Cristal y Dejate querer,Henry Zakka conquistó toda Latinoamérica y dejó una huella en la pantalla chica. Radicado en México desde hace un tiempo, este venezolano charló con Informados de todo y tras hablar sobre cómo la pandemia afectó su presente laboral, confesó sus ganas de volver a trabajar en Argentina.

"Terminé de hacer una telecomedia para Televisa el 18 de marzo y desde esa fecha para acá no he hecho más nada. He empezado a trabajar en un documental, pero la cosa no está fácil. No es un buen momento para el entretenimiento. La ficción no existe, las plataformas necesitan programación porque hay contenido de hace 12 meses. Si bien en Televisa se está grabando y Netflix y Sony también están haciendo sus producciones, todo es con un costo mucho menor. Ha cambiado muchísimo la industria", comentó vía Skype y con un look mucho más canoso a esos años en los que despertaba furor entre la platea femenina.

Tras asegurar que el formato de las telenovelas de los 80 va a volver, expresó: "Estoy seguro de que la famosa historia de amor volverá. No se puede hablar solo de drogas y contrabando. De hecho en esas historias también se habla de amor. Deseo que ese tipo de ficción regrese".

Y si bien el actor triunfó en toda Latinoamérica, su recuerdo de sus años en nuestro país permanece entre sus favoritos. "La Argentina me enseñó a ser mucho mejor actor. Estoy casado con la hija de Alicia Flores, una argentina, desde hace 26 años. Yo hace 33 años me fui de Venezuela porque apareció Topacio, Cristal y me dio la posibilidad de expandirme por el mundo. Hoy en día estoy viajero, donde hay trabajo allí monto la carpa. Me encantaría volver a hacer ficción en Buenos Aires", reveló.

Por último, el artista habló sobre la difícil situación política de su país y confesó sus deseos de que Argentina no llegue a parecerse en nada. "De mi Venezuela puedo decir que ojalá ustedes nunca se parezcan a nuestro país. Seria caer en la trampa del populismo falso, de la patria mentirosa que le da y le quita al pueblo. Viví 10 años en Argentina y es un país que quiero mucho. Sigo mucho lo que está pasando allí. Es un país interesante y maduro a nivel político. Sean más cautos, hay que tener muchísimo cuidado porque hoy por hoy la política de Venezuela no es ejemplo de nada", remató preocupado.

