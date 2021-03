Hernán Drago, sobre Celeste Muriega: “Es una mujer entera, me gusta”

Hernán Drago volvió a referirse a los rumores de romance que lo vinculan a Celeste Muriega y más allá de insistir en que no hay nada entre ellos, dejó entrever lo que realmente piensa de su compañera de Bienvenidos a bordo y no escatimó en halagos. “Es una mina que me parece una mujer entera, la mires por donde la mires, me gusta y es una artista”, lanzó.

Hace algunas semanas que empezó a circular la versión de que Drago y Muriega tendrían una historia de amor. Su química en la pantalla de eltrece tiene a los espectadores inquietos, todos quieren saber qué pasa entre ellos dos. Si bien la joven ya dijo, en varias ocasiones, que solo los une el compañerismo, unas fotos dispararon la imaginación de sus fans y también algunas frases que intercambiaron en el ciclo televisivo. En diálogo con Juan Etchegoyen, en Mitre Live, Drago volvió a aclarar las cosas: “Me quieren poner de novio, en su momento aclaré lo de (Alejandra) Maglietti y ahora me toca aclarar lo de Celeste Muriega. Mi corazón está bien y en los últimos dos años estuvo lastimado por mi separación después de veinte años. Mi corazón está mejor que hace un tiempo atrás. Ahora mi corazón está solo y sigue buscando el equilibrio”.

Y agregó: “No estuve con Maglietti ni tampoco estoy con Muriega. No hay romance. Es una chica que es soltera y yo estoy soltero. Tomamos unos mates y lo pasamos muy bien. En un tiempo me gustaría estar con alguien, pero hoy no. El día de mañana no sé. Hoy no me gustaría que aparezca esa persona”, se sinceró frente al periodista.

Sobre las fotos donde se lo ve hablando con la bailarina en lo que parece ser una cita, reveló: “No fue una primera cita lo de los mates. Le ofrecí llevarla un día que trabajamos en el canal y durante el viaje tomamos mate cada uno con su equipo. Ese día comimos comida china cada uno con sus palitos. Después, serán cuestiones de ella o mía. No hubo primera cita, no hay romance ni nada”.

Y concluyó, luego de admitir que Muriega le gusta: “No hay nada para titular ni nos estamos volviendo a ver”.

LA NACION