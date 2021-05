Hernán Piquín, sobre Maximiliano Guerra: “No sé si tiene vocación para ser político”

El bailarín Hernán Piquín se refirió a las participaciones políticas de de su colega Maximiliano Guerra, que el año pasado se afilió al PRO, lidera la iniciativa PRO Social dentro de ese espacio y no descarta una futura candidatura: “Ahora quiere ser político. No lo conozco mucho, pero lo conozco del [teatro] Colón, nunca fuimos amigos. He bailado en su compañía. Sé que tiene vocación para ser bailarín, no sé si tiene vocación para ser político” dijo el egresado del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón en una entrevista con el programa Pasa Montagna (Radio Rivadavia).

Piquín reconoció que desconoce los motivos que por los que Guerra se acercó a la plítica: “Tampoco sé si lo hace por un tema de que a él le conviene o si quiere ayudar. Habrá que ver cómo se desempeña si es que logra hacer algo políticamente” dijo y aclaró cómo juzgaría una eventual candidatura del militante del PRO: “Si va a trabajar por y por la cultura, que supongo que se está presentando para eso ¿no? Si va a hacer las cosas bien, lo aplaudo. Si se va a presentar y no va a hacer nada, no me parece”.

Piquín dedicó parte de la entrevista a contar cómo cómo compone su nuevo rol de jurado en el programa que conduce Marcelo Tinelli: “Hacía rato que tenía ganas de dejar de ser el bailarín en la televisión y ocupar otro lugar. Estoy muy contento, es raro porque tenés que estar con el ojo muy agudo para poder corregir a los participantes y es difícil, porque no es solo baile”.

“Trato de agarrar todas las críticas y transformarlas en constructivas. Estoy aprendiendo. Es la primera vez que soy jurado en un programa tan fuerte, exitoso y polémico. Tienen que tenerme un poco de paciencia”, pidió el bailarín sobre rol como jurado. También aclaró cómo moldea el personaje que muestra para las cámaras: “Es un show. Es un momento de pasarla bien, son personajes que se arman, ninguno de nosotros es como se muestra en ese momento, sabemos por qué lado tenemos que ir cada uno. Si me dicen que estoy siendo muy bueno, trato de ir por otro lado, porque es lo que la gente quiere consumir”, apuntó Piquín.

El pasado jueves, sin ir más lejos, el bailarín tuvo comentarios muy duros para el ‘Chato’ Prada, al que calificó de “momia”, después de una interpretación poco inspirada de Take on Me, del grupo noruego A-Ha.

LA NACION