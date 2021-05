La Academia: el Chato Prada debutó en la pista y Hernán Piquín le dijo que parecía una momia

Finalmente, llegó la noche en la que el Chato Prada abandonó por un rato su rol de productor y se probó en la pista de ShowMatch. Junto a su pareja, la bailarina Lourdes Sánchez, el histórico colaborador de Marcelo Tinelli probó suerte en el primer ritmo de “La Academia”, el cubo al cuadrado. Antes, claro, se produjo un desopilante ida y vuelta con el conductor.

“Al principio lo dudé y mucho, pero es una experiencia hermosa y maravillosa. Siempre me toco bailar con gente que sabía. Él va totalmente fuera de música y no sabe ni aplaudir el cumpleaños feliz. Esta coreo, nuestro coach le anotó paso por paso. Lo bueno es que es muy gracioso y no le tiene miedo al papelón”; contó la bailarina. “En tres días preparamos dos coreos. Y la del duelo la preparamos ayer a la noche. Sos un sordo gracioso que no le tiene miedo al papelón”, se atajó el productor.

Tras ver la propuesta de la pareja, la primera en dar su devolución fue Pampita Ardohain (5). “¡Tantos años previendo estos momentos! Quiero saber si estaban marcados en la coreo los gestos del Chato... Había una cosa como de parálisis, era como una risa fija. Yo lo vi bailar mejor en su Instagram que acá. Tenía otra expectativa. Flojo. Subieron al cubo y no hicieron nada arriba. Lourdes, pobrecita, porque baila como los dioses. Igual, me moría de ganas de verlo en la pista. Le voy a poner un punto más por la actitud y la buena onda”.

“Me encanta tenerlos acá. Lourdes es una bailarina increíble. Va a pasar algo muy interesante acá. La sincro fue de un nivel muy básico y estuvo mal, encima. Después desaprovecharon dos cosas: la fuerza del Chato, que hizo una bajada en slow muy bien, y la capacidad de Lourdes para el baile, porque nunca bailó sola. No me fascinó, pero esto es un torazo”, agregó Jimena Barón (5).

A su vez, Guillermina Valdes (7) indicó: “Yo acá y vos ahí, un loco. Está bueno que las parejas se puedan divertir, es una de las recetas de la felicidad. El tema de la boca... ¡Sos como Marcelo! Si yo le pregunto: ‘¿Vos saliste con esta chica?’, hace una mueca con la boca y se toma un tiempo para responder. Si fue una elección y parte de la interpretación, está bien. El baile, flojo, a pesar de que ella es una de las mejores. Lo vi 20 años más joven porque lo vi disfrutar y con brillito en los ojos. Les voy a subir dos puntos”.

“¡A divertirse que vayan a la casa! ¡Acá se viene a bailar! No vi baile. Yo te tenía respeto, pero después de ver esto, no sé... Lourdes, muy bien, pero lo tenemos que evaluar a él. Hablaron de la parálisis de la cara, pero para mí tenía una paralisis en todo el cuerpo. ¡Hay que revolear una campera a destiempo! Es espástico. Lo vi por mementos medio egipcio, no sé qué hacía con las manos. Un faraón momia. Tengo que ser justo, y basta de regalar puntos, chicas”.

LA NACION