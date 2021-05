Hoy se cumple un año de la muerte de Sergio Denis

Hace un año se moría a los 71 años Sergio Denis, una de las grandes figuras de la canción romántica argentina, tras más de 14 meses de agonía por haberse caído al foso del Teatro Mercedes Sosa de Tucumán mientras brindaba un recital.

El 11 de marzo de 2019 Denis interpretaba su tema éxito de fines de la década del 60 “Te llamo para despedirme” cuando cayó más de dos metros al foso de orquesta de la sala y sufrió politraumatismos de cráneo y tórax severos que lo dejaron en estado crítico y del que nunca pudo recuperarse.

Estuvo al borde de la muerte en la capital tucumana hasta el 13 de abril, cuando a bordo de un avión sanitario y luego de algunos días en que su estado de salud manifestó una leve mejoría, fue trasladado al sanatorio Los Arcos de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego, el 7 de mayo, el intérprete fue trasladado a la clínica Alcla, en la que también estuvo internado el músico Gustavo Cerati tras su accidente infarto cerebral en Venezuela, en julio de 2010, donde permaneció en estado de coma.

Nacido en 1949 en la localidad bonaerense de Coronel Suárez, bajo el nombre de Héctor Omar Hoffmann, este descendiente de alemanes y fanático de Racing, inició su carrera en la década del ’60 en una banda local llamada Los Bambis, que llegó a registrar un disco. Fue precisamente esa grabación en la que se basaron los directivos de la compañía CBS para vislumbrar el potencial de Denis para iniciar una carrera como solista, la cual tuvo su puntapié inicial en 1969 con la canción “Te llamo para despedirme”, escrita por Francis Smith.

Al igual que pares como Sandro y Palito Ortega, Sergio Denis también incursionó en el cine, en una película pensada para él, cuando en 1972 protagonizó Me enamoré sin darme cuenta, junto a Luis Brandoni y Alicia Bruzzo; sin embargo no logró gran continuidad en ese rubro. Fue en aquellos años también que logró llenar por primera vez el Teatro Ópera, un hito para un cantante romántico en 1974. ”Cómo estás, querida”, “Cada vez que sale el sol”, “Un poco loco”, “Gigante, chiquito”, “La humanidad” y “Te quiero Argentina” son algunos de los títulos que lograron un gran impacto popular, coreados inclusos por quienes no son grandes conocedores de su obra, ni del género.

Otra particularidad en la carrera del cantante fue la de versionar en castellano clásicos originales en idioma inglés, algo que tomó forma en sus discos Al estilo de Sergio Denis, de 1980, y su segundo volumen, de 1981. Allí había títulos como “Algo” (“Something”, de los Beatles), “California somnolienta” (“California Dreaming”, de The Mamas and The Papas), “Orgullosa Mary” (“Proud Mary”, de Creedence Clearwater Revival) y “Los sonidos del silencio” (“Sounds of Silence”, de Simon and Garfunkel), entre otros.

Aunque entre la década del 80 y mediados de los años 90 se estableció como el cantautor argentino de mayores ventas, fue luego de esa etapa que la carrera de Denis comenzó a perder popularidad. Paradójicamente, en los últimos años, su nombre se vio asociado a algunos escándalos, como una serie de denuncias por estafa que involucró a un hermano suyo; y en algunos casos, casi de manera involuntaria, como cuando una joven novia suya fue parte del reality televisivo Gran Hermano.

