Hugh Laurie reveló qué haría Dr. House para combatir el coronavirus

En el marco de la pandemia mundial de coronavirus , muchos fanáticos de la serie Dr. House ayer se apoderaron de las redes sociales y se convirtieron en tendencia. La razón fue que le consultaron a Hugh Laurie qué haría su famoso personaje para combatir el COVID-19 y el actor británico sorprendió a los usuarios y expresó su opinión a través de un tuit.

Todo comenzó como una broma de algunos usuarios que comentaron con gifs y memes que el médico de ficción Gregory House debería ayudar a buscar la cura para el coronavirus. Luego se convirtió en una catarata de intercambios entre fanáticos, en la cual cada uno daba su parecer con posibles teorías de cómo actuaría el famoso personaje ante la pandemia.

El protagonista de la exitosa serie habló a través de Twitter y explicó: "No puedo hablar por House, obviamente, debido a que nadie me escribió un buen guion para que lo interprete, pero estoy bastante seguro de que él diría que el coronavirus no es 'un caso por resolver', porque esto es una pandemia, no un problema que requiera de diagnóstico ". Y agregó: "La única forma de resolverlo esto es estando juntos manteniendo las distancias".

Recordemos que la serie tuvo ocho temporadas y fue transmitida entre 2004 y 2012. A casi ocho años del final de la trama, los fanáticos de la ficción aún recuerdan con gran cariño al personaje, caracterizado por su humor ácido y la capacidad de resolver casos médicos muy complicados con sorprendentes soluciones para salvar a sus pacientes.