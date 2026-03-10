La Joaqui: todo lo que aprendió en MasterChef, el plato favorito de Luck Ra, su novio y el hábito que incorporó gracias al programa

A pasos de las semifinales, La Joaqui es la nueva eliminada de MasterChef Celebrity, el exitoso reality de Telefe que en estas semanas acelera sus expulsiones y multiplica las expectativas, con buenos numeros de rating.

Joaquinha Lerena de la Riva, tal su nombre completo, le contó a LA NACION cuáles fueron sus sensaciones en estos meses de trabajo en el programa. Dijo que aprendió a disfrutar de la comida y que ahora los almuerzos, meriendas y cenas son innegociables. Reveló qué aprendió y qué le piden sus hijas Shaina y Eva y su novio, Luck Ra. “Ya llevo años trabajando en Telefe, desde 2021, y siempre me he sentido como en mi casa. En Got Talent yo estaba en un momento artístico muy duro, con una depresión muy grande; de hecho, había tenido una baja psiquiátrica. Y el programa fue mi cable a tierra para poder transitar esa situación. Y después hice La voz argentina, así que siempre que se me invita a Telefe, yo primero digo que sí y después veo de qué se trata (risas)”, explica la cantante y referente del RKT y la música urbana.

-¿Qué te atrajo del formato?

-Cuando me dijeron que se trataba de cocinar me pareció divertidísimo. Además, me habían contado que iba a estar con Ian Lucas, y somos mejores amigos. Así que nos miramos y nos dijimos: “Amigos, vamos juntos a la final, vamos a ganar juntos este programa”. Era algo totalmente nuevo para nosotros que venimos de un mundo de redes, de la música.

La Joaqui, toda una revelación de MasterChef Celebrity Prensa Telefé

-¿Y cómo fue la experiencia?

-Ha sido una experiencia espectacular. Lo que me he reído, lo que he llorado, lo que he gritado. El desequilibrio emocional que me ha traído quemar un huevo frito ha sido grandioso (risas). En mis 31 años he vivido a las corridas, y creo que desde mis 20 años que no hacía algo por primera vez. Y fue bello, emocionalmente fue espectacular poder encarar algo nuevo y adentrarme en un terreno desconocido. Me rejuveneció un poco esta experiencia (risas).

–¿Cómo era tu relación con la cocina antes de entrar al reality?

–Mi relación con la cocina era guiso, polenta, estofado y panqueques. Y todo lo fui aprendiendo sola porque me fui de mi casa a los 15 años. Al principio todo era un horror y después de un tiempo fui perfeccionando mis recetas hasta volverme la reina de los fideos moñitos (risas). Y ahora resulta que se hasta hacer crème brûlée de cabutia. Aprendí muchísimo, cosas que ni siquiera había probado; ni siquiera conocía los nombres. Siempre tuve una relación muy distorsionada con la comida. Estoy acostumbrada a ponerme más trabajos de las horas que tengo para cumplirlos en el día, y a veces tu almuerzo es frenar un segundo en la estación de servicio y comprarte un sándwich porque no llegás.

–¿Y MasterChef te ordenó?

–Totalmente. Me había olvidado de la importancia de darte un tiempo para sentarte a comer, y ahora eso es innegociable. Sea lo que sea que tenga que hacer, el momento de almuerzo, de merienda o de cena es innegociable, y es un hábito que yo no tenía antes de este programa. Te concientizás mucho sobre lo que ingerís y el modo en que lo ingerís. Ahora puedo disfrutar de la comida que es uno de los grandes placeres de la vida, solo que en el camino del adulto te vas olvidando por la vorágine en la que vivimos.

La Joaqui y su novio, Luck Ra

–Y además de la crème brûlée, ¿qué aprendiste?

–Mucho dulce, sobre todo. Me encanta, y además mi novio (el también músico Luck Ra), como me vio tan entusiasmada, en todos nuestros cumplemés me regaló una máquina de cocina nueva. Así que ahora tengo mi cocina MasterChef en casa y hacemos de todo. Mis hijas aman hacer pastelería, así que las recetas de (Damián) Betular son las que más me han servido para hacer en casa. Mi nena más grande, Shaina, ama lo dulce y la más chica, Eva, es más de lo salado. Ahora hacemos galletas gigantes, torta de mil colores, milhojas. Es impresionante la cantidad de cosas que hemos aprendido a hacer. Antes, la hora de la comida era a las corridas, pedíamos mucho delivery. Ahora volvimos a la rutina del placer de comer algo hecho por nosotros. Es distinto, sabe distinto.

-¿Ahora piden menos delivery?

-Sí, me saqué totalmente la maña, me saqué totalmente la maña. Además, el MasterChef te afina mucho el paladar porque te enseñan tanto que después comés un arroz que no está hecho al punto y decís: “¡Ay, este arroz no me gusta”. A mi novio le encantan mis guisos, que ahora aprendí a hacer mucho mejor que antes, y los carpachos. Y mis hijas me piden todo el tiempo que haga postres. Y, obviamente sigo haciendo las sopas frías que ahora me salen deliciosas y no son tan improvisadas. Y cuando mi familia viene a la casa de Joaqui, acepta algún plato de MasterChef. Y a mí me gusta, me hace sentir orgullosa de lo que he aprendido.

La Joaqui hizo muchos amigos en MasterChef Celebrity Prensa Telefé

-¿Cómo te llevaste con tus compañeros en todos estos meses?

-Con Ian somos como hermanos, y con el resto hemos hecho grupos muy sólidos. Con El Turco (Husaín), Maxi (López), Cachete (Sierra), que es un tipazo. A Cachete lo conocí en el programa y pareciera que hubiéramos sido amigos toda la vida; habla nuestro mismo idioma de humor. Con Evangelina (Anderson) también nos hemos hecho muy compinches y nuestras hijas se hicieron íntimas amigas. Con Wanda no nos conocíamos más que de cruzarnos en algún evento y la verdad que la adoro. Sus hijas son un amor, vienen mucho a casa. Hay personas con las que tal vez no hubiera creado un vínculo si no hubiera sido por este programa y estoy feliz.

-¿Y cómo es tu vínculo con los jueces?

-Los tres me caen espectacular y son una risa, pero he empatizado mucho con Germán (Martitegui), porque había algo en su personaje que me recordaba mucho a la sensación que yo sentía, cuando creen que sos el malo y la gente asume eso y te asocia una imagen antihéroe. Y creo que Germán es el más sensible de los tres, al final del día. Entonces me ha enternecido mucho esa manera de mostrarse frío al mundo, y en realidad por dentro ser una dulzura. Me he sentido identificada.

-¿Te sentiste identificada con él porque también te criticaron y se habló de favoritismos y soberbia?

-La gente saca sus conclusiones por lo que ve, a veces. Soy la mujer con más problemas de autoestima que vas a conocer en la vida. Ojalá me la creyera. La realidad es que no es así, cero. Se habló también mucho de acomodo y nos han tratado todos por igual. Nos han consentido mucho, eso sí. Llegábamos cansados, en mi caso de las giras y sin dormir, y me traían el mate cocido con leche que me gusta desayunar. Eso es un mimo. La producción nos ha tratado como familia. Fue una experiencia espectacular, en la que todos nos llevábamos bien, que hemos hecho grupos de amigos increíbles, y la producción nos ha mimado muchísimo. Compartimos diez horas por día de grabaciones y es muy difícil no extrañar, no desesperarte, no cansarte, no fastidiarte con chimentos, con cocciones que te sale mal, con el miedo de quedarte fuera del programa. La contención de la producción ha sido algo crucial para que nosotros podamos desenvolvernos tantos meses con tantas ganas.

"Nos encariñamos mucho entre nosotros, y en algún momento nos olvidamos que éramos competencia y éramos todos amigos", repasa La Joaqui Adrian Diaz Bernini - Prensa Telefé

–¿Cómo se vive la competencia con los compañeros y las peleas por los ingredientes?

–Nuestro problema fue que nos encariñamos mucho entre nosotros, y en algún momento nos olvidamos que éramos competencia y éramos todos amigos. Así que ayudabas a la persona con la que estabas compitiendo por ganar, para que no se le queme su comida. Siento que de todas las ediciones de MasterChef, la nuestra fue muy especial y es porque es que realmente hicimos un grupo de amigos que después del programa va a continuar.

–¿Cómo sigue tu año?

En mayo, vamos a sacar un disco nuevo en el que trabajo hace un año. Estar en MasterChef también me ha dado la oportunidad de frenar un poco con los shows. Si bien tocamos los fines de semana, no he hecho shows durante la semana, lo que me dio tiempo de construir un disco que soltamos en mayo. Tenemos muchas cosas muy hermosas planeadas. Estoy armando un show muy hermoso para junio, que tendrá muchas sorpresas, algo enorme y distinto a lo que he hecho siempre. Ya tengo espacio, pero eso también es una sorpresa que no se imaginan.