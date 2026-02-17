Ian McKellen habló sobre la vida y la muerte después de un serio accidente que sufrió: “Acepté que no soy inmortal”

A sus 86 años, Sir Ian McKellen, uno de los intérpretes más importantes del cine y el teatro actual, reflexionó sobre la muerte. “Acepté que no soy inmortal”, declaró el reconocido actor a The Times. “Aun así, sigo funcionando”.

El actor, que ganó enorme prestigio a través de sus trabajos basados en piezas de Shakespeare, pero que también conquistó el corazón de un público más joven por su labor en las sagas de X-Men y de El señor de los anillos, reveló -en una entrevista con The Times- cómo cambió su concepto sobre la vida después de ser hospitalizado en junio de 2024, cuando cayó del escenario durante una función teatral en Londres, lo cual le provocó una fractura de muñeca y una vértebra astillada.

El intérprete que compuso a Gandalf en El señor de los anillos señaló: “En realidad, la inevitabilidad de la mortalidad no solo proviene de lo que sentís por vos mismo, sino del simple hecho de que tus amigos mueren constantemente. Cuando sos joven, la muerte es asombrosa, algo fascinante, pero es una característica del envejecimiento. La muerte se vuelve omnipresente”.

“Más vale prevenir que curar”

Hubo un antes y un después en la forma en que el actor comprendió su vida. Ese momento tiene una fecha concreta: 18 de junio de 2024. Aquel día, mientras presentaba una función de Players King, durante una escena de pelea, McKellen perdió el equilibrio y cayó del escenario. Inmediatamente la función fue interrumpida y el público desalojado del conocido teatro Noel Coward de Londres. Según informaron algunos testigos a la BBC, luego de la caída, se prendieron las luces del recinto y se pudo escuchar el grito del actor de 85 años. Y si bien los presentes quedaron impactados frente a la fuerte caída, se destacó que McKellen, a pesar del golpe, no perdió la consciencia.

Ian McKellen sufrió un accidente mientras interpretaba a Falstaff en la obra Player Kings (Foto: Instagram @playerkingsplay)

Tras el accidente y tres días de hospitalización, McKellen no pudo regresar a la producción y en agosto de ese año explicó que sufría un dolor insoportable.

El intérprete, que fue nombradocaballero por la corona británica, decidió no asistir al estreno de su próxima película, The Christophers, en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2025, por orden de sus “asesores médicos”, según explicó en septiembre pasado mediante un mensaje de video pregrabado. “Más vale prevenir que curar”.

“Era la forma más segura de volver al trabajo”

Sin embargo, después de un tiempo alejado de los eventos, McKellen apareció en una innovadora obra de teatro de realidad mixta que se presenta actualmente en The Shed, en Nueva York. Se trata de una producción experimental que utiliza gafas de realidad virtual, en la que McKellen y sus coprotagonistas aparecen frente al público a pesar de no estar presentes en la sala. Esta producción se destaca por ser la primera obra creada específicamente para este formato [en el que los actores no están físicamente en el teatro sino que sus interpretaciones fueron capturadas volumétricamente para ser vistas a través de los lentes de realidad mixta].

Ian McKellen posa a su llegada al estreno europeo de The Critic, en Londres, en 2024 Alberto Pezzali - AP

“Pensé que era la forma más segura de volver al trabajo”, admitió McKellen en diálogo con The Times. “Porque si algo va mal con tu cuerpo, mente o estado de ánimo, puedes simplemente parar durante el rodaje y decir: ‘¿Puedo tomar un té?’. No puedes dejar el teatro en vivo. Pero he vuelto a trabajar en el escenario un par de veces y, para mi gran alivio, todavía me encanta hacerlo y no me resulta inquietante. Todavía puedo recordar los diálogos, así que, considerando mi edad, todo está bien”.

Al recordar a un amigo que falleció recientemente, el actor reflexionó: “¿Arrepentimientos? He tenido varios. Nunca es satisfactorio cuando alguien muere, pero me consuela saber que, cuando las personas cercanas a mí se están muriendo, parecen estar preparadas, incluso lo aceptan”. Sobre su propia experiencia de vida, destacó que siente que aún le queda “mucho por hacer”.