Idris Elba y una cruda confesión sobre sus comienzos en Hollywood: “Llegué a vender marihuana”

Durante los últimos años, Idris Elba se convirtió en un actor capaz de combinar todo tipo de proyectos. Desde películas de acción como la reciente El escuadrón suicida, pasando por dramas como La montaña entre nosotros o ficciones televisivas en la línea de Luther , Elba es un verdadero todoterreno.

Pero en una reciente entrevista, reveló cuáles fueron algunos de sus trabajos iniciales antes de actuar, y sorprendió con una inesperada confesión.

En el marco de la promoción por su trabajo en Sonic 2, film en el que interpreta a Knuckles, Elba dio una nota para el ciclo The Jess Cagle Show, y ahí explicó que tiempo atrás, se dedicó a vender marihuana. Y rememorando sus primeras épocas, expresó: “Cuando estaba en Londres, no fui a ninguna escuela de arte dramático. Fui a una especie de institución artística, y ahí hice dos años de todo, algo de ballet, y un poquito de danza contemporánea, entre otras cosas. Y cuando terminé de cursar, básicamente empecé a trabajar. Fui de obra de teatro en obra de teatro, y así seguí”.

Idris Elba como John Luther, en la serie de TV de la BBC BBC/Netflix - Archivo

A continuación, Elba comentó que cuando decidió mudarse a Estado Unidos para trabajar profesionalmente allí, la situación le fue muy difícil , y que durante unos cuatro años se sintió muy desanimado, y agregó: “Hay cosas de las que no me siento muy orgulloso. Llegué a vender marihuana, aunque fue por poco tiempo, solo para salir adelante”.

Repasando otros empleos que tuvo por esos años, el protagonista de La torre oscura aseguró: “Fui brevemente DJ. También portero en un club de comedia, lo cual resultó fascinante porque llegué a conocer a varios comediantes”. Con algo de picardía, Idris reveló quién fue uno de sus clientes: “David Chappelle seguramente se acuerda de mí porque solía comprarme marihuana. Pero bueno, ¡no nos detengamos en esto! La verdad es que hice de todo”.

Aunque Elba no tuvo una vida dedicada a la delincuencia, sí resulta llamativa la confesión del actor, teniendo en cuenta que su primer gran rol lo obtuvo en The Wire. Ese policial, que gira alrededor del narcotráfico y de los jóvenes vendedores, contó no solo con intérpretes profesionales, sino también con actores amateur que en algunos casos, tenían prontuarios y una antigua vida dedicada al delito.

En esa serie de HBO, que se transmitió entre 2002 y 2008, Elba compuso a Stringer Bell , rol para el cual se hizo pasar por norteamericano durante la audición, según confesó mucho tiempo después. El papel, claro, era el mano derecha de un ambicioso narcotraficante de Baltimore, ciudad en la que transcurre la trama.

Idris Elba y Reshmin Chowdhury durante el reciente sorteo de la Copa del Mundo Qatar 2022 Christian Charisius - dpa

Luego de su participación en ese título, Elba comenzó un sostenido ascenso en Hollywood, como así también en algunos proyectos para su Inglaterra natal. De esa manera, pasó de hacer pequeños papeles en ficciones como American gansgter y 28 semanas después, hasta llegar a los codiciados protagónicos en Los perdedores o Pacific Rim.

Idris Elba y otro dato insólito: fue DJ en la boda real entre eghan Markle y el príncipe Harry

En los últimos días Elba estuvo en boca de todos al convertirse en el conductor del sorteo que definió los grupos del mundial Qatar 2022. Allí se presentó junto a su esposa, la modelo Sabrina Dhowre.

Por otra parte, en una reciente entrevista, Elba recordó cuando fue DJ en la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry. Cuando la pareja se casó en 2018, el intérprete se dedicó a animar la fiesta con su música, y reveló el pedido especial que le hizo la novia, pasar la canción Still D.R.E., un viejo hit de 1999, popularizado por el rapero Dr. Dre.

De esa manera, entre la actuación y la animación, Elba dejó bien atrás esos tiempos que, como él confesó, no lo hacen sentir muy orgulloso.