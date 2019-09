Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de septiembre de 2019 • 00:44

La relación de Iliana Calabró con su padre Juan Carlos siempre fue de mucho apego, por eso la actriz no pudo evitar emocionarse al recordar la última charla que tuvieron antes de que el artista falleciera. Invitada al programa PH: Podemos Hablar, la hija de el Cala contó como fueron los últimos días junto a su papá.

"El Cala era lo más. ¿Qué te puedo decir yo de mi papá? Que lo extraño un montón, que todos los días era una enseñanza. Era de muy pocas palabras, poquísimas, poquísimas... nomás con un gesto o una expresión te decía todo", expresó con una sonrisa en su rostro. "Creo que la más significativa fue la última charla, que siguió la línea de ser de pocas palabras, porque él ya no podía expresarse demasiado".

Calabró padre falleció el 5 de noviembre de 2013 por una insuficiencia renal. "Se quejaba, el último tiempo se quejaba, fue una enfermedad tremenda que se lo llevó muy rápido. Me decía: '¿Y todo esto para qué, hija?' Porque él sabía que se iba a ir. Yo le decía: 'Porque queremos tenerte con nosotros'".

"El día antes de que falleciera me dice, '¿Y todo esto para qué?', y me aprieta la mano. Le digo, 'Papá, relajá la mano', porque a él lo dializaban y le quedó como un tic, de tener la mano cerrada ya que ahí le pasaban el catéter. Yo ya sabía, porque había dado el consentimiento consensuado con mi madre y con mi hermana, de que lo dejaran de dializar. Le digo, 'Relajá que ya no te van a dializar más'. Entonces esbozó una sonrisa y le digo, 'Yo me encargo de Coca, vos andá tranquilo que acá vamos a seguir todas bien'. Porque esa era la preocupación", expresó haciendo referencia a que ella cuidaría de su madre, el amor de toda la vida del Cala.

Iliana con Coca, su mamá, y su hijo Crédito: Gerardo Viercovich

Ya tranquilo, Juan Carlos partió. "Fue una charla de miradas, de una sonrisa como diciendo, 'Me estoy yendo pero tranquilo, estoy bien'. Después seguí hablando yo, porque él no podía, y le canté esa canción que dice 'te voy a amar hasta el final'. Se la canté hasta que lo dejamos en su última morada".

Para terminar, Iliana hizo referencia a la fuerte relación que tenía con su papá. "Nosotros no necesitábamos hablar demasiado con Cala, porque toda su vida fue de poca palabra, y con lo mínimo siempre te decía lo justo".