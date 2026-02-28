Qué se sabe de la salud de Coca Calabró, tras conocerse que está internada

En las últimas horas, trascendieron detalles sobre el delicado estado de salud de Coca Calabró, lo que encendió la preocupación en su entorno más cercano. La madre de Iliana y Marina Calabró permanece internada en terapia intensiva desde hace más de una semana, mientras la familia sigue de cerca su evolución y el alta aún no tiene una fecha estimada.

Luego de varios días marcados por la incertidumbre, el jueves 26 de febrero se conocieron más precisiones sobre el delicado cuadro de salud que atraviesa Coca. La información fue confirmada al aire de SQP, por la pantalla de América TV, donde el equipo que acompaña a Yanina Latorre dio a conocer los detalles del difícil momento que atraviesa la familia.

En SQP dieron a conocer detalles de su estado de salud (Captura: América TV)

Fue Nicolás Peralta quien aportó las primeras precisiones sobre la situación, al señalar: “Está internada, está en terapia Coca, entró hace una semana y media”. A su vez, aclaró que se trata de un cuadro de salud previo. “El problema viene de antes, tiene 87 años”, agregó.

El delicado cuadro médico que atraviesa la mamá de Iliana y Marina Calabró

Según contó el periodista tras comunicarse con Iliana y Marina Calabró, la evolución de Coca es seguida con cautela y expectativa. “Me dijeron que está estabilizada y que están esperando el momento para darle el alta”, relató, y explicó que este delicado cuadro de salud incluso le impidió asistir al cumpleaños de Mirtha Legrand. Mientras tanto, el equipo médico analiza los resultados de los últimos estudios, una situación que mantiene en vilo tanto a sus hijas como a su círculo más cercano.

En ese contexto, el panelista remarcó que aún no hay una fecha definida para su salida de la clínica, aunque el panorama es alentador. “Si bien todavía no le dan el alta, puede ser este fin de semana, en uno o en diez días”, expresó, reflejando la incertidumbre diaria y la espera constante que atraviesa la familia.

Los detalles del estado de salud de Coca Calabró

El estado de salud de Coca Calabró se fue agravó con el correr de los últimos meses. Todo comenzó en noviembre de 2025 cuando experimentó fuertes molestias abdominales. Según se relató, la viuda de Juan Carlos Calabró presentaba inflamación y dolor, síntomas que en un primer momento no lograban tener un diagnóstico claro. Tras ser internada y sometida a distintos estudios, los médicos detectaron una obstrucción intestinal, por la que recibió tratamiento y posteriormente el alta médica, aunque el alivio duró poco y el cuadro volvió a complicarse.

Coca permanece internada en terapia intensiva y bajo estricta observación

De acuerdo a lo que reconstruyó Nicolás Peralta tras dialogar con Iliana Calabró, los primeros días luego de esa internación estuvieron marcados por una gran preocupación. “Era el peor pronóstico”, recordó al referirse a ese momento inicial, cuando los médicos identificaron una pericarditis que encendió las alarmas. Una vez que lograron estabilizarla, el equipo médico avanzó con una punción y quedó a la espera de los resultados, que serán determinantes para definir los próximos pasos del tratamiento y el tiempo que deberá continuar internada.

En este contexto, la atención está puesta en evitar nuevas complicaciones propias de una internación prolongada. “El miedo es que le agarre una infección hospitalaria”, expresó el periodista, al remarcar uno de los principales riesgos en esta etapa. Mientras tanto, la familia sigue de cerca cada novedad médica, a la espera de señales que permitan avanzar hacia una recuperación.