Imanol Arias: "Estoy mal, lógicamente"

Imanol Arias

Tres días después de que se supiera que la Fiscalía solicitó un total de 32 años de cárcel para la actriz Ana Duato por siete delitos contra Hacienda y 27 años para Imanol Arias por otros seis delitos similares , según consta en el escrito de acusación enviado al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, y Hacienda 28 años de prisión para ambos , el actor se ha dejado ver. Con aspecto visiblemente desmejorado, Arias fue visto en el aeropuerto de Barajas. Llegaba con el semblante serio cuando fue abordado por una cámara de televisión. Visiblemente molesto por haber sido descubierto, el intérprete protagonista de Cuéntame advirtió: "No voy a decir nada, no puedo decir nada" y luego agregó: "Estoy mal, lógicamente".

El máximo responsable del bufete de abogados, Fernando Peña, - que llevaba los asuntos de los actores- diseñó para los dos sendas "estructuras societarias" que utilizaron para "ocultar" al fisco parte de sus rentas, según se recoge en el escrito de acusación: "Principalmente, procedentes de su actividad personal por su participación en la serie de televisión Cuéntame cómo pasó". La Fiscalía mantiene que los dos intérpretes cedían sus derechos de imagen a estas compañías, que se encargaban de firmar contratos con terceros y facturar los servicios realizados por los actores. "Seguidamente, fijaban una retribución [para los intérpretes] por un importe muy inferior a lo facturado, en forma de renta vitalicia", apostilla el ministerio público, que añade que Arias, por ejemplo, empleó también esa diferencia para sufragar "sus gastos personales y familiares y para hacer inversiones". Y añade: "El único sentido de esta estructura era intentar transformar una renta de actividad profesional en una renta vitalicia, pretendiendo disfrutar ilícitamente de la bonificación del 60% establecida por la norma para este tipo de rentas", añade el escrito de acusación.

Arias y Duato se encontraron en 2001 para empezar Cuéntame , un proyecto que había tardado en encontrar quién lo apoyara y que se convirtió en uno de los grandes éxitos de la historia de la televisión española. La complicidad que trasmiten en la pequeña pantalla les ha convertido en amigos fuera de ella y quizá por esto mismo en clientes del mismo bufete de abogados, Nummaria. Este fue precisamente el hilo del que tiró la Fiscalía Anticorrupción para investigar el supuesto entramado societario urdido por el despacho del abogado y exinspector de Hacienda, Fernando Peña, para que sus clientes eludieran impuestos. Un total de 31 clientes implicados, entre los que se encuentran Imanol Arias y Ana Duato.

Ambos negaron siempre ser conocedores del fraude y ser conscientes de lo sucedido, aunque sí responsables. Y ambos han colaborado en todo momento con Hacienda para resolver y pagar sus deudas. En septiembre de 2017, Imanol Arias declaró en una entrevista con LA NACIÓN : "Nunca he podido engañar. De lo contrario estaría muerto o enfermo. Yo no era consciente de lo sucedido, pero soy responsable. Voy a devolver todo, hasta el último centavo. En España no puedo hablar de esto. No debo, ni quiero entrar en conflictos en mi país. Cuando se comete un error fiscal, pagas la deuda y además el 170% más, así que nadie puede decirme '¿Qué has hecho con el dinero de todos?' Voy por la calle tranquilo". Ana Duato y su esposo, que también forma parte de la reclamación de Hacienda, se manifestaron en sentido similar en sus comparecencias ante el juez.

Arias declaró que habían vendido casi todas sus propiedades para poder hacer frente a los pagos millonarios con Hacienda, pero ambos creían que la situación estaba en el camino de resolverse.