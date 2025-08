Imanol Arias reapareció en público, luego de su condena y no pudo evitar las lágrimas

Luego de ser condenado a dos años y dos meses de prisión por la Audiencia Nacional de España al de ser hallado culpable de evasión fiscal, Imanol Arias volvió a presentarse en público y no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas. “Aquí me encuentro, en uno de los compromisos más ‘apretaos’ que he tenido en mi vida”, soltó.

La reaparición del actor, quien el año pasado protagonizó en Buenos Aires la obra Mejor no decirlo con Mercedes Morán, tuvo lugar en la 64° edición del Festival Internacional del Cante de las Minas. El intérprete no solo tuvo a su cargo el discurso de apertura, sino que también cumplió el rol de maestro de ceremonias del tradicional certamen español de flamenco que se realiza cada año en la Región de Murcia.

“Muy buenas noches a todo el mundo. Aquí me encuentro, en uno de los compromisos más ‘apretaos’ que he tenido en mi vida, y es intentar hacer un pregón en este pueblo lleno de historia y en la catedral del flamenco. ‘A un payo como yo, vaya encomienda que me han dado...’, pensé cuando me lo dijeron. Sin embargo, estoy muy feliz de estar aquí”, reveló ni bien apareció en escena, según repasó la revista Hola!

De inmediato, en una presentación en la que combinó algo de teatralización con poesía, el artista le puso voz a las palabras del escritor madrileño Pedro Atienza, un amante del flamenco. El cantaor Raúl Jiménez y el guitarrista Antonio Muñoz acompañaron el número, que no solo logró conmover al público, sino que, además, hizo que el protagonista de Camila soltara algunas lágrimas. “Sí, me he emocionado un poquito”, confesó. “Que Dios bendiga a esta tierra para siempre”, agregó y enseguida llegó la ovación.

Imanol Arias recibió una distinción en el Festival Cante de las Minas Instagram Festival Cante de las Minas

La noche todavía le deparaba al actor algunas sorpresas más. “Esto ya es historia del festival. Muchas gracias por tu cariño y por tu emoción”, anunció la presentadora de la velada, y de inmediato invitó al alcalde del lugar, Joaquín Zapata García, a subir al escenario para entregarle al artista de 69 años una placa a modo de reconocimiento y el cartel del festival, una obra del célebre pintor y escultor madrileño Antonio López. “Gracias, muchas gracias”, repitió un par de veces más Imanol, con la mano en el corazón y la mirada brillante.

La condena

Imanol Arias y su hermana Ana Isabel luego de dar su testimonio Europa Press Entertainment - Europa Press

Imanol Arias fue condenado por la Audiencia Nacional de España -un tribunal con jurisdicción en todo el territorio español y con sede en Madrid– el 7 de julio en el marco del conocido “Caso Nummaria”. En la sentencia de 275 páginas que se dio a conocer consta que el actor fue encontrado culpable de evasión fiscal en su país.

Según la causa, los delitos –cometidos entre 2010 y 2013– fueron posibles gracias a una estructura diseñada por Fernando Peña, el contador dueño del estudio de asesoría fiscal Nummaria. Y si bien recibió cinco condenas diferentes por distintos delitos tributarios (sumaban veintiséis meses en total), Arias no irá a la cárcel: tras haber aceptado los delitos, consiguió un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que lo eximirá de ir a prisión.

Su último paso por Buenos Aires

E laño pasado, Imanol Arias compartió cartel con Mercedes Morán en Mejor no decirlo Gerardo Viercovich - LA NACION

El año pasado, Imanol Arias pasó por Buenos Aires para ser homenajeado junto a Susú Pecoraro, su coprotagonista en Camila, por los 40 años del estreno del celebrado film de María Luisa Bemberg. Ese reconocimiento tuvo lugar mientras compartía cartel, en una de las salas del Paseo La Plaza, con Mercedes Morán en la exitosa obra Mejor no decirlo. Durante esos meses se llevó a cabo el juicio oral contra el actor español. Durante sus visitas al país, Arias nunca evitó tocar el tema.

“Todavía el proceso está, pero después de siete años te destroza la vida, esa vida que tu te habías armado, esa vida cómoda y práctica y tienes que encontrar otra. Mi proceso no fue por haber escondido dinero, sino porque tributaba bajo una sociedad que la ley cambió y no me permitía seguir tributando. Pagué esas multas mientras se fue litigando. Me queda un acuerdo con el fiscal porque no puede acusarme de evadir dinero ni de nada. Por lo demás, sigo trabajando y no hablo del asunto nunca excusándome. No voy a pretender que todo el mundo me crea, eso es una utopía”, le había dicho a LA NACION antes de su visita a la Argentina.