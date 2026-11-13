Imanol Arias habló como nunca de su vida privada después de convertirse en abuelo primerizo y casarse en secreto

Después de unos años turbulentos que concluyeron en una condena por evasión fiscal en España, Imanol Arias asegura estar atravesando un momento de plenitud personal. Y aunque siempre fue muy discreto a la hora de hablar de su vida privada, el protagonista de Camila tiene muchos motivos para celebrar: a principios de año se casó en secreto con la abogada argentina Nélida Inés Grajales, y en mayo se convirtió en abuelo primerizo con la llegada de su nieto Markel, fruto de la relación de su hijo Jon Arias con la actriz Alba Ribas.

Imanol Arias y Nélida Inés Grajales rumbo a su luna de miel, a principios de 2026 G3/The Grosby Group

“Es muy distinto a ser padre, pero eso le pasa a todo el mundo. Ser abuelo es algo que no lo sé explicar muy bien pero hay algo de que te sitúa en la edad que tienes, el traspaso generacional, parece que has vivido otra vida. Si encima lo ves a menudo y lo puedes acompañar... Sabes que no te queda [tanto tiempo], tampoco voy a verle jubilar, entonces puede que se aproveche más”, expresó el intérprete en diálogo con Europa Press.

Como abuelo, Arias aseguró que prefiere acompañar sin interferir en las decisiones que toman su hijo y su nuera: “Soy muy respetuoso con cómo lo crían los padres, que han dejado sus actividades durante unos meses para cuidarlo. Intento acercarme con cuidado y conmigo lo que le gusta es que lo acune. Es muy activo físicamente, está muy desarrollado para la edad que tiene y es muy atento, le gusta mirar las cosas y yo juego a eso, sin meterme para nada en otro tipo de cosas”.

Jon Arias y su hijo Markel, que nació en mayo

En ese momento, la cronista advirtió la sonrisa que se había dibujado en el rostro del actor de Cuéntame cómo pasó, a lo que él reconoció: “Toda la vida con miedo a contar las cosas de uno y hay un momento en que esto no importa contarlo”. Y, aunque no se refirió explícitamente al proceso judicial al que se enfrentó, comentó: “Creo que a partir de ahora todo va a ser más fácil. Hemos pasado una época que no era tan fácil. Estoy muy feliz y muy tranquilo”.

En otro tramo del reportaje, Imanol Arias reflexionó también sobre la crianza de sus hijos, su intención de diferenciarse de su propio padre y el peso del apellido para Jon y Daniel, fruto de su relación con Pastora Vega.

“No han jugado mucho con eso. Depende, sobre todo si te confundes. Si con el apellido pretendes hacer cosas que no son para tí...”, analizó Arias sobre sus hijos, que siguieron su camino artístico. “De hecho, ahí están peleándola. En casa han encontrado siempre un respeto grande por la profesión, lo cual no quiere decir que les vaya a ir mejor, les va a ir como tenga que irles”, consideró.

Imanol Arias junto a sus hijos Jon y Daniel, fruto de su relación con Pastora Vega

“¿Es crítico con ellos?“, indagó la periodista. ”No, he preferido ser un padre que aprenda con ellos porque yo me fui muy joven de casa, entonces, la presencia paterna no fue constante, mi padre estuvo navegando durante mucho tiempo, venía cada 11 meses a casa, y yo he intentado todo lo contrario, sin ser un padre perfecto", señaló el actor de Tango feroz: la leyenda de Tanguito.

En ese sentido, recordó cómo sus hijos debieron adaptarse a una vida nómade por momentos debido a su profesión. “Ellos han sacrificado, también, el mayor sobre todo, se venía conmigo cuando viajábamos a la Argentina, se cambiaba de colegio y estaba allí un año”, señaló.

Una boda bajo perfil

A mediados de enero, Imanol Arias confirmó que se había casado con la argentina Nélida Inés Grajales, aunque no quiso dar detalles sobre el enlace. “No quiero comentar nada”, dijo el actor a los medios que se habían apostado en la puerta de su casa de Madrid, antes de que partiera a su luna de miel en Bilbao.

Sin embargo, luego contó en una entrevista concedida a El Correo Vasco que había conocido a su actual mujer hacía unos años, aunque el amor surgió cuando se reencontraron en 2024 durante su gira por la Argentina con la obra Mejor no decirlo, junto a Mercedes Morán. “Nos encontramos un día, nada más, 15 minutos, en un festival de Punta del Este, y luego nos volvimos a ver en Buenos Aires porque éramos vecinos. Al final, hemos decidido que vamos a cuidarnos y a estar juntos lo que nos queda”, reveló.

Una de las primeras fotos de Arias y Grajales, mientras paseaban por las calles de Madrid, en 2024 Europa Press Entertainment - Europa Press

“Su anterior marido era un gran ganadero. No sabes la carne que tengo en casa... Ahora está analizando la diferencia entre la chuleta nuestra y la carne argentina. Estaremos en Bilbao y San Sebastián, recorriendo restaurantes”, agregó el actor sobre una de las actividades que tenían planeadas para su luna de miel.

Poco más se sabe sobre “Nelita”, como la llaman sus más íntimos. Según trascendió, es abogada especializada en Derechos Humanos, recibida en la Universidad Nacional de La Plata, y trabajó como administrativa en la Cámara de Diputados de la Nación y como asesora en el Senado entre 2013 y 2021.