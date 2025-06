India Ortega habló de la salud de su tío Martín y recordó el doloroso momento que vivió con su madre, Ana Paula Dutil

India Ortega, la hija de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil, contó cómo está actualmente su tío Martín, que a finales de abril debió ser internado contra su voluntad en una clínica de salud mental, destacó el aprendizaje de vida que le dejó la grave depresión que atravesó su madre y se sinceró sobre su relación con Julieta Prandi, la pareja de su padre.

“La verdad que está muy bien. Está mejor que antes, así que estamos todos muy contentos porque es lo que necesitaba. Para cualquier familia creo que sería difícil ver a un familiar mal, así que lo que cualquiera haría es ayudar, y eso es lo que hicimos. Él hoy está muy bien”, expresó la modelo en diálogo con el móvil de Puro show (eltrece).

Consultada sobre la dificultad de acompañar en cuestiones de salud mental, especialmente cuando la persona afectada no quiere recibir ayuda, la nieta de Palito Ortega y Evangelina Salazar señaló: “Lo experimenté con mi mamá, que ella pasó situaciones así. Creo que lo que mejor podés hacer es acompañar y estar cuando te necesita y ayudar lo más posible. Tampoco podés estar muy encima, porque hay gente a la que eso no le gusta y necesita su espacio. Pero gracias a Dios llegamos a tiempo para que mi tío Martín pueda estar bien, y hoy está muy bien".

En ese sentido, remarcó: “No te tenés que dar por vencido. Aunque sientas que capaz la otra persona te está rechazando, no tenés que parar hasta que acepte tu ayuda”.

Martín Ortega junto a sus hermanas, Rosario y Julieta, y su madre, Evangelina Salazar

“Un aprendizaje”

Al referirse a la situación de su madre, Ana Paula Dutil, quien atravesó una fuerte depresión, adicción al alcohol e intento de suicidio, India Ortega aseguró que todo lo malo logró transformarlo en un aprendizaje de vida: “Hoy lo vivo así porque me enseñó muchos valores. Fue un momento difícil, pero creo que hoy mi mamá es la mejor versión que vi en mis 19 años. La veo muy bien. Creo que esa etapa que pasó de su vida fue necesaria para ella. Sé que fue dura, yo la pasé mal, pero la acompañé en cada paso, no me di por vencida. Tenía 15 años. Todo esto me enseñó muchas cosas y hoy es la persona que más admiro con toda mi vida porque no se dio por vencida y es la mujer más fuerte que conocí”.

La modelo junto a su madre y su hermano Bautista

Respecto a cómo le afectó la separación de sus padres, la cantante y modelo aseguró que, al final de cuentas, fue lo mejor para los dos. “Sentí que necesitaban eso y ahora los veo en su mejor versión. O sea, me encantaría que todos hubiésemos seguido viviendo en una misma casa, pero los veo muy bien, están felices cada uno haciendo su vida, y no pasa nada si nos vemos todos. Estoy contenta por cómo estamos”.

En ese sentido, destacó la llegada de Julieta Prandi a la vida de su padre, Emanuel Ortega: “Ella es lo más, la quiero un montón. Es muy atenta conmigo, con mi hermano y con todos. Siempre fue mucho de querer ser aceptada y querer caernos bien, y siempre fue muy atenta. A mi papá le hace muy bien“.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega Gerardo Viercovich - LA NACION

Julieta Ortega habló de su hermano Martín

A mediados de mayo, en medio de la gira nacional de Sex, la obra, que protagoniza junto a Diego Ramos, Gloria Carrá y Nicolás Riera, Julieta Ortega habló por primera vez de la salud de su hermano mayor, Martín.

“Está mucho mejor. Está agradecido, él necesitaba que pasara esto y se está recuperando . Esto recién empieza, es un camino largo, pero creo que fue lo mejor, la mejor decisión. Y fue una decisión nuestra, de la familia . Es algo que a veces tiene que pasar”, explicó entonces la actriz en diálogo con Susana Roccasalvo para Implacables (elnueve).

En su momento había trascendido que la familia Ortega había llamado al 911 solicitando un móvil, dado que tenían una orden judicial para internar al fotógrafo y productor, hijo mayor de Palito Ortega y Evangelina Salazar. Sin embargo, finalmente no intervino la policía ni el SAME porque una ambulancia privada arribó primero al domicilio de Ortega en Barrio Norte y lo trasladó al Sanatorio de la Providencia.

Julieta Ortega habló sobre la salud de su hermano Martín luego de la internación: “Se merece estar mejor"

“Aprovecho para decir que la Ley de Salud Mental en Argentina realmente necesita ser revisada. Me escribió un montón de gente que está con un tema parecido. Hay que tener en cuenta que, en general, un adicto no tiene voluntad. Entonces, esperar que alguien por su propia voluntad se interne es mucho. Podés judicializar a alguien, pero me han contado historias de personas que, después de ser internadas por su familia, contratan un abogado y se externan”, remarcó Ortega.

“En ese sentido, creo que a veces hay que tener en cuenta eso, que tenés que poder salvar a un familiar. Era raro para nosotros tener que hacer esto”, agregó, a la vez que contó que fueron ella y su hermano Luis quienes se encargaron de todo.

De todas formas, aseguró que no le dio miedo intervenir de la forma en que lo hizo por el bienestar de su hermano. “Me parece que lo tenés que hacer, uno sabe que está obrando bien. Lo doloroso es ver a un ser querido destruirse y no poder hacer nada”.