Julieta Ortega rompió el silencio sobre la salud de su hermano Martín: “Él necesitaba que pasara esto”

En medio de la gira nacional de Sex, la obra, que protagoniza junto a Diego Ramos, Gloria Carrá y Nicolás Riera, Julieta Ortega habló por primera vez de la salud de su hermano mayor, Martín, que a finales de abril debió ser internado contra su voluntad en un sanatorio porteño.

“Está mucho mejor, estuve con él el miércoles y estaba muy bien. Está agradecido, él necesitaba que pasara esto y se está recuperando . Esto recién empieza, es un camino largo, pero creo que fue lo mejor, la mejor decisión. Y fue una decisión nuestra, de la familia . Es algo que a veces tiene que pasar”, explicó la actriz en diálogo con Susana Roccasalvo para Implacables (elnueve).

Martín Ortega junto a sus hermanas Rosario y Julieta y su madre, Evangelina Salazar

En su momento había trascendido que la familia Ortega había llamado al 911 solicitando un móvil, dado que tenían una orden judicial para internar al fotógrafo y productor, hijo mayor de Palito Ortega y Evangelina Salazar. Sin embargo, finalmente no intervino la policía ni el SAME porque una ambulancia privada arribó primero al domicilio de Ortega en Barrio Norte y lo trasladó al Sanatorio de la Providencia.

“Aprovecho para decir que la Ley de Salud Mental en Argentina realmente necesita ser revisada . Me escribió un montón de gente que está con un tema parecido, con un hijo, con un hermano. Hay que tener en cuenta que, en general, un adicto no tiene voluntad. Entonces, esperar que alguien por su propia voluntad se interne es mucho. Podés judicializar a alguien, pero me han contado historias de personas que, después de ser internadas por su familia, contratan un abogado y se externan”, remarcó Julieta.

Julieta Ortega habló sobre la salud de su hermano Martín luego de la internación: “Se merece estar mejor"

Sin embargo, agradeció que ese no haya sido el caso de su hermano. “Martín es genial, fue muy manso en ese sentido. Es una persona tan inteligente, tan hermosa, buena persona, con tanta gente que lo quiere, que cooperó desde el primer momento . Y cuando lo visité la semana pasada me dijo una cosa muy linda: ‘Lo estaba esperando. Necesitaba que pase esto, fue un alivio ‘”, recordó la actriz.

“En ese sentido, creo que a veces hay que tener en cuenta eso, que t enés que poder salvar a un familiar . Era raro para nosotros tener que hacer esto”, agregó, a la vez que contó que fueron ella y su hermano Luis quienes se encargaron de todo.

El domingo, Julieta Ortega habló con Implacables (elnueve) sobre la internación de su hermano Martín Captura de video

Para ello, reveló, fue crucial la ayuda de Ernestina Pais, quien en 2024 también estuvo internada por problemas de adicciones. “La llamé y me ayudó un montón. Mi mamá había visto una entrevista de ella y me dijo: ‘llamala, porque aparte es amiga de Martín’. Ernestina me explicó todo lo que tenía que hacer . Me dijo: ‘la gente piensa que internar a alguien, que judicializar a alguien es muy complicado. Tenés que hacer un par de trámites, pero no es imposible’”.

Incluso, la periodista la aconsejó en cómo calmar a su madre en esa situación tan complicada que estaba atravesando la familia: “Me dijo: ’ decile a tu mamá que es el mayor acto de amor que va a hacer por su hijo’ . Así la tranquilizamos y por suerte salió todo bien, y cruzo los dedos porque mi hermano se merece estar mejor. Mi mamá estaba muy triste y preocupada por este tema, y ahora está muy aliviada y contenta porque sabe que está bien”.

Evangelina Salazar y Martín Ortega, su hijo mayor

Al respecto, Ortega aseguró que no le dio miedo intervenir de la forma en que lo hizo por el bienestar de su hermano. “Me parece que lo tenés que hacer, uno sabe que está obrando bien. Lo doloroso es ver a un ser querido destruirse y no poder hacer nada ”.

Sin embargo, señaló que hubiese preferido mantener todo en el ámbito privado debido al bajo perfil de Martín, que no lleva una vida pública como la del resto de su familia: “ Me hubiera gustado que esto no trascienda porque él no es una persona pública y me parece que es una violación a la intimidad de alguien que merece tener una vida privada”.

Para colmo, la internación se dio pocos días después de que Julieta se embarcara en su gira teatral. “Me llamaron de todos lados y no quise hablar con nadie. Además, antes quería hablar con él para preguntarle qué quería que dijera si daba una entrevista y me preguntaban por él. Y me dijo: ‘decí la verdad’“, concluyó.