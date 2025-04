Preocupación por la salud de Martín Ortega, el hijo mayor de Palito y Evangelina Salazar

Esta mañana trascendió que Martín Ortega (56 años), el hijo mayor de Palito Ortega y Evangelina Salazar, debió ser internado contra su voluntad en una institución psiquiátrica, según informó el periodista Luis Bremer al aire de Desayuno Americano (América TV).

De acuerdo al relato del panelista del programa conducido por Pamela David, alrededor de las 17.45 del martes una ambulancia especializada en salud mental arribó al domicilio del hermano mayor del clan Ortega, ubicado en Barrio Norte, luego de un llamado al 911 por parte del doctor Trujillo, quien había solicitado que se cumplimente la autorización judicial del pedido de internación hecho por la familia .

Asimismo, según Bremer, Julieta Ortega fue quien habría acompañado a su hermano en la ambulancia.

Qué se sabe de la internación de Martín Ortega

Pese a la fama de su familia, Martín lleva su vida con el más bajo perfil posible. Es fotógrafo y trabaja junto a su hermano Sebastián en la productora Underground, donde se desempeña como asesor artístico, como a él le gustaba que lo llamaran. “Lo mío es una especie de curaduría. El trabajo de productor no lo sabría hacer. Te exige mucho de oficina, hay que llamar para contratar gente. Lo que yo hago es recibir los libros, pulir, finalmente reeditar. En realidad me meto en todo: que no haya incoherencias en alguna escena, o detalles que tienen que ver con la estética y actores”, había dicho a LA NACION en una entrevista de 2019.

Por aquella época, su nombre estaba en boca de todos los medios luego de una entrevista en la que su madre había hablado por primera vez en público de la sexualidad de su hijo mayor. “ El tema de la nota en la que cuenta que soy gay fue algo que en su momento habíamos hablado . Pero hace quince años. Se ve que encontró su momento y el medio apropiado. Me llamó mientras hacía la entrevista para consultarme. Y creo que estuvo bueno”, aseguró entonces a este medio.