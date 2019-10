Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de octubre de 2019 • 13:40

El saludo por el Día de la Madre menos esperado por parte de la farándula mediática vino de la mano de Daniel Osvaldo. El ex futbolista decidió compartir una seguidilla de fotos y en su cariñoso saludo incluyó a Jimena Barón, su ex y madre de su hijo Morrison, con la que no se lleva del todo bien.

"¡Feliz día a todas las madres! En especial a las más importantes de mi vida", escribió Daniel el domingo por la noche e impactó al mostrar en Instagram fotos viejas de la pareja cuando convivían en Italia. Desde que se separaron, los padres de Momo vivieron varios conflictos que salieron a la luz y tomaron los titulares de los medios.

Debido a aquellas situaciones, muchos de los usuarios de la red social reaccionaron negativamente a la publicación.

Pese a que los seguidores de Osvaldo hicieron zoom a detalles como por ejemplo la camiseta de Boca en Momo, otros se enfocaron en la actitud positiva de "dejar atrás los conflictos" y reconocer a la madre de su hijo.

Por parte de los fanáticos de la Cobra, el gesto virtual del ahora cantante no fue más que algo "cínico" e "innecesario". Incluso, hay quienes opinaron que compartir postales viejas junto a ella fue una chicana para mostrar una imagen diferente de la cantante y de este modo "perjudicarla".

Hasta el momento la publicación cosechó más de 30.000 likes pero ninguno fue de la propia Jimena.