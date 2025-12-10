Russell Crowe apuntó contra Gladiador 2, la secuela del emblemático film que lo tuvo como protagonista 25 años atrás

24 años tuvieron que pasar para que una secuela de Gladiador llegue a los cines. Si bien los fanáticos celebraron la noticia, esta segunda entrega dejó sabor a poco. Aunque logró recaudar 462 millones de dólares en todo el mundo (una cifra respetable), el film recibió algunas críticas, entre ellas las de Russell Crowe, el encargado de interpretar a Maximus Décimo Meridio en el film original.

Maximus (Russell Crowe) muere en la primera entrega de Gladiador GETTY IMAGES

Fue en una reciente entrevista que el actor dio su opinión sobre esta última entrega protagonizada por Paul Mescal. “Creo que la reciente secuela, que no hace falta nombrar, es un ejemplo desafortunado de que incluso las personas que trabajan detrás de cámara no entendieron realmente qué hizo especial a la primera”, dijo en diálogo con Triple J mientras promocionaba el film Núremberg, donde interpreta a Hermann Göring.

Según su parecer, lo que hizo que la película del año 2000 sea un verdadero éxito no fue ni la pomposidad del espectáculo, ni las escenas de acción, ni las circunstancias, sino “su núcleo moral”. Su personaje (papel por el cual ganó un Oscar) estaba guiado por su código ético, su sentido del honor y la lealtad en la búsqueda de venganza y justicia tras la muerte de su esposa y su hijo. “Mantener esa moralidad era una lucha diaria en el set”, recordó el actor y enseguida dio algunos ejemplos: “La cantidad de veces que sugirieron escenas de sexo o cosas paralelas al personaje era como si a Maximus le estuvieran quitando fuerza”.

Joaquin Phoenix y Russell Crowe en una escena de esta película dirigida por Ridley Scott (Foto: IMDb)

En Gladiador 2, Crowe no pudo participar por el destino de su personaje. La decisión de centrar esta segunda parte en Lucius (Paul Mescal), el supuesto hijo ilegítimo de Maximus con Lucille (Connie Nielsen) es algo que, según el actor, rompe con la coherencia de su personaje. “No tiene sentido para mí (…). ¿Están diciendo que mientras estaba casado se acostaba con otra mujer? Es una locura", lanzó demostrando su decepción con la dirección narrativa de esta secuela. Para él, el alma del héroe original se perdió en el camino. “A mi juicio, eso daña el legado moral del personaje”, agregó.

Si bien por el destino de su personaje en la película original era más que sabido que Crowe no tenía un lugar en esta nueva parte, el australiano confiesa que le hubiera gustado ser consultado para aportar ideas o reflexiones sobre la nueva historia. De hecho, durante el Festival de Karlovy Vary, el actor mostró su malestar al respecto: “Ya deberían pagarme por la cantidad de preguntas que respondo sobre una película en la que ni aparezco”, le dijo mitad en broma y mitad en serio a los periodistas que le preguntaban por la saga.

En esta nueva entrega, la historia se centra en el personaje de Lucius, encarnado por Paul Mescal Aidan Monaghan

A pesar de todo, esta entrega -estrenada en noviembre de 2024- fue bien recibida por el público y dejó ganancias. Dirigida nuevamente por Ridley Scott y con guion de David Scarpa, el film cuenta con un elenco de lujo. A Connie Nielsen y Derek Jacobi, que retoman sus papeles originales como Lucilla y Gracchus, en esta oportunidad se sumaron Paul Mescal (Lucius), Pedro Pascal (el General Marco Acacio), Denzel Washington (Macrinus) y Joseph Quinn y Fred Hechinger como los Emperadores Caracalla y Geta. Según palabras de su director, podría haber una tercera entrega nuevamente con Mescal como protagonista de la historia.

Un largo camino

Si bien la producción de Gladiator 2 comenzó de manera oficial en 2018, se supo que desde 2001 (un año después del estreno de la primera), Scott tenía en mente una nueva historia sobre este punto temporal en el imperio romano. Desde entonces, se barajaron numerosas ideas rocambolescas y disparatadas, entre ellas la posibilidad de traer de vuelta a Russell Crowe, mostrando una versión inmortal de su personaje.

Paul Mescal deberá ponerse en acción tras la invasión del emperador Geta

Sin embargo, nada de eso ocurrió y la nueva historia se centró en Lucius Vero, el sobrino del emperador Commudus e hijo secreto de Lucilla y Maximus. Veinte años después de que el gladiador lo salvara de las garras de su tío, este joven vive en paz junto a su esposa y su hijo en una ciudad costera de Numidia, una de las últimas civilizaciones que existían fuera del control de Roma. Sin embargo, su tranquilidad se acaba cuando el emperador Geta ordena la invasión del territorio al norte de África.