María Fernanda Callejón anunció el fin de su matrimonio con Ricky Diotto: " Luego de mucho trabajo y reflexión, llegamos a la conclusión de que es la mejor decisión”

Los rumores de una posible crisis comenzaron a escucharse fuerte en marzo de este año, y aunque los protagonistas decidieron en un principio guardar silencio, este martes llegó la confirmación: María Fernanda Callejón y su marido, el músico Ricky Diotto, decidieron separarse.

Fue la actriz quien quiso dar la noticia en primera persona. Y lo hizo a través de un texto que subió a su cuenta de Instagram. Allí, explica: “ Es con pesar que tenemos que informarles que luego de 11 años de pareja, que incluyeron 8 de matrimonio, hemos tomado la difícil decisión de separarnos” .

Callejón y Diotto, en el día de su enlace matrimonial Archivo

“ Durante este tiempo han sido testigos de nuestro esfuerzo como pareja y como familia por alcanzar nuestro sueño, que comenzó con nuestra unión y la bendecida llegada de nuestra hija, Giovanna, a quien adoramos con el corazón y deseamos acompañar en cada paso de su joven vida para que sea la mejor persona posible ”, continúa el texto.

E indica: “ Por eso, luego de mucho trabajo y reflexión, como pareja y como individuos, llegamos a la conclusión de que esta decisión es la mejor para nosotros, pero sobre todo para ella y su desarrollo individual. Continuaremos juntos como padres orgullosos, apoyándola, unidos como familia que somos ”.

“Agradecemos el respeto por nuestra intimidad en este difícil momento que nos encontramos transitando, sobre todo por nuestra hija Giovanna, que es solo una nena de 6 años”, finaliza.

El músico también recurrió a sus redes sociales para dar a conocer su separación. Y lo hizo a través de un texto en el que repasa su historia de amor y coincide con Callejón en que la prioridad siempre será la hija de ambos. “ Un mediodía la pasé a buscar para ir a comer; fue hace 11 años. Al mes me fui a vivir con ella. Juntos viajamos, reímos, lloramos y formamos una familia maravillosa. A mí, conocerla me cambió la vida para siempre. Fruto de ese amor incondicional, nació nuestra hija, que hoy es lo más importante y lo que tenemos y debemos proteger ”, comienza su escrito.

Callejón y Diotto eligieron celebrar su matrimonio el día de San Valentín Gerardo Viercovich

“ Todavía nos seguimos preguntando qué fue lo que pasó. Acá no hubo terceros, infidelidades ni nada que se le parezca; simplemente no somos los mismos de siempre y no podemos continuar en este camino que no le está haciendo bien a nadie . Por eso, con Fer hemos tomado la decisión de separarnos y seguir adelante cada uno con su vida, teniendo como prioridad la felicidad de Giovanna. Siempre vamos a ser familia y yo voy a estar el resto de mi vida agradecido por todo lo que hemos construido juntos. Dimos hasta la última gota por este amor y por esta relación, eso nos tiene que dejar tranquilos y en paz”.

En marzo, en Socios del espectáculo, Rodrigo Lussich había asegurado que la pareja estaba viviendo una fuerte crisis. “La relación se habría resquebrajado de tal forma que ya se estaría pensando en una tercera en discordia”, contó el conductor. Inmediatamente, Karina Iavicoli tomó la palabra y dio detalles de este conflicto matrimonial. “Hace un tiempo que sabemos que la relación entre María Fernanda y Ricky Diotto está en crisis. Ellos siguen conviviendo, siguen viviendo en la casa, que es de él”, relató. Y enseguida, aclaró el motivo de esta decisión: “Hace un tiempo habrían tomado la decisión charlada de: ‘Bueno, no funcionamos como pareja, pero sí podemos hacerlo como familia, como una buena pareja de socios por nuestra hija para que ella pase esta situación de la mejor manera posible”, reveló la periodista.

A mediados de este mes, Callejón participó de LAM en carácter de “angelita invitada” y rompió el silencio. “No estoy separada. Seguimos”, le aseguró al conductor, Ángel De Brito. Sin embargo, aclaró: “Lo dije en su momento, tuvimos varias crisis”.

En ese mismo programa, la actriz de La 1-5/18 explicó: “Me enojé a principios de este año porque Karina Iavícoli había venido a la fuente y se lo desmentí rotundamente, pero cuatro horas después, dijo en la tele que no estábamos juntos”. Y agregó: “Quiero preservar a mi hija. Ella está dando sus primeros pasos en la primaria, está teniendo contacto con chicos más grandes que leen y hablan...”. Y, sin filtro, se refirió a aquel rumor de infidelidad: “Un día le dije ‘bueno, vamos a hablar’, no fue grato”.

“Nosotros tenemos una historia de amor hermosa. La verdad es que quiero preservar a Gio, pero todo afecta, los rumores, todo. (...) Lo de la tercera en discordia no me afectó porque, convengamos, que si estás en crisis esas cosas pueden pasar. Pero me hace mal por la nena”, indicó.

Un sueño hecho realidad

En agosto de 2015, tras varios años de intentarlo, Callejón y Diotto se convirtieron en padres. “Es el momento más maravilloso de mi vida. Es una muñequita. Gracias a todos. Este milagro ocurrió y acá está ella”, dijo, al salir del sanatorio con la pequeña Giovanna en brazos. “Les agradezco mucho y perdón que no me quede, pero quiero irme a mi casa, a darle la teta”, dijo, exultante.

María Fernanda Callejón fue madre por primera vez a los 48 años

Ese pequeño milagro que cambió la vida de ambos significó, además, la concreción de un sueño que la actriz, que por ese entonces tenía 48 años, creía que ya no iba a cumplir. Y no fue un camino fácil. “La búsqueda de la maternidad fue un derrotero bastante largo de mi vida. Pero, apareció mi marido, quedé embarazada, estábamos entusiasmadísimos, no podíamos parar de amor. En la translucencia nucal [estudio que se realiza para evaluar los riesgos de problemas genéticos en el bebé] perdimos los latidos. Otra pérdida más”, relató en una entrevista.

Hasta ese momento, Callejón ya había sufrido pérdidas de otros embarazos, pero esta vez, acorde a sus propias palabras, estaba acompañada por su marido. “Primero empezamos con algo natural. Muchas pastillas, tratamientos y yo ahí, poniendo el cuerpo. Obvio mi marido siempre al lado, sosteniéndome. Cada fertilización era toda una movida que teníamos que hacer, pero también sabiendo que podía no ser”, sostuvo.

“Cada negativa era volver a fumar, comer. Necesitabas exceso de todo, de llorar, de estar encerrado. Así que imaginate la explosión de amor, el mundo en mis manos y la responsabilidad cuando me dijeron que era recontra positivo”, relató acerca del momento en que supo que iba a tener a Giovanna.