El sábado, en una romántica salida con su esposa, Estefanía "Tefi" Russo, el conductor Joaquín "el Pollo" Álvarez debió apelar a su imaginación. El conductor del ciclo matutino de eltrece, Nosotros a la mañana, decidió tomarse un día de descanso fuera de su casa, y se fue a navegar con su pareja.

Sin embargo, cuando estaba a punto de abordar, advirtió que había salido sin barbijo. Como consecuencia, Tefi le prestó la parte inferior de su bikini, que era lo único que podía cumplir -momentáneamente- el propósito, dado que no habían preparado mucho al tratarse de una escapada de unas horas con el objetivo de desconectarse.

En su cuenta de Instagram, Russo mostró el momento en que el Pollo se puso el tapabocas improvisado. "Me olvidé el barbijo y me puse una tanga", explicó el conductor, entre risas. "Igual no pensaba tener contacto con nadie, pero por las dudas", aclaró, dado que iban a estar completamente solos en su salida. Luego, apeló a la devolución de sus seguidores. "¿Cómo me queda? ¡Es la que se viene esta!", dijo ante una divertida Tefi.

Una vez que pudo subirse a la embarcación, el conductor posteó en sus redes algunas postales del día de relax, desde los mates compartidos hasta fotos de sí mismo navegando, muy tranquilo. "Linda tarde en el río", escribió Álvarez, quien hace unos meses manifestó su deseo de bajar el ritmo laboral, especialmente luego de ser hisopado por la pandemia de coronavirus.

En octubre, el Pollo se sometió a un nuevo test porque presentaba algunos síntomas similares, y debió ausentarse varios días de Nosotros a la mañana. Finalmente, el hisopado le dio negativo.

"Si bien no todos los síntomas que tenía no eran compatibles con Covid-19, decidí hacerme el test para quedarme tranquilo y dio no detectable. Es una tranquilidad muy grande", contaba por entonces. "Ahora quiero ver qué tengo porque los médicos todavía no me dan un diagnóstico, pero no tengo fuerzas para nada ni puedo levantarme de la cama. Estoy muy cansado. De todas maneras me siento mejor que ayer y ya no me duele la panza, pero no tengo fuerzas y por eso pensé que era Covid", añadía.

Tras unos días de ausencia, el Pollo retomó su actividad, no sin antes explayarse sobre el posible motivo de su malestar. "Me gusta mucho trabajar y no paro nunca. Cada seis años me agarra algo que me deja de cama. Será la forma que tiene mi cuerpo de pedirme que pare un poco", expresaba el conductor.

