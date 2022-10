¿Internas en la familia Nara? Zaira habló de la pelea de Wanda con su mamá y elogió a L-Gante

escuchar

Desde que explotó el Wandagate una de las palabras más buscadas, por su constante perfil bajo, es la de Zaira Nara . La hermana de la mediática intentó en todo momento mantenerse al margen del centro de la escena, aunque el escándalo le haya costado incluso la relación con su expareja y el padre de sus hijos, Jakob Van Plessen. Sin embargo, cada tanto habla con la prensa y deja algunas definiciones sobre lo que sucede al interior de su familia.

Esta vez, la modelo y empresaria fue abordada por Rafa Juli, movilero de Intrusos, en un evento. “Comentame acerca de la charla que tuvieron tu mamá y Wanda”, arrancó sin preámbulos el cronista. “¿Qué charla?”, se desentendió Zaira. En ese momento, Juli le recordó que Nora Dicósimo, su mamá, salió a bancar a Mauro Icardi porque estuvo presente en el vivo de Instagram que el futbolista hizo desde Turquía hace algunos días criticando con dureza a su ahora exmujer.

Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, con sus nietos en París

“Hay que preguntarle a Wanda”, se desmarcó primero la menor de las hermanas Nara . “La verdad es que son dos buenas personas. Mi mamá es la mejor mamá del planeta y nunca no va a estar acompañando a su hija, así que está haciendo eso desde Estambul también”, aseguró luego.

Zanjado el tema de la disputa entre madre e hija, Juli le preguntó a la conductora de Telefe si conocía al nuevo amigo de Wanda, el cantante de cumbia 420 L-Gante. “Sí, lo conozco hace un montón”, confió Zaira. “Me lo crucé en un montón de eventos”, agregó. Cuando le consultó si era un personaje que le caía bien, Zaira no dudó: “Re bien, me cae muy bien”.

“¿Wanda te contó de las particularidades de la relación que tiene con él?”, quiso ir un poco más allá el periodista. “No, imaginate que no hablo de mis relaciones...”, lo frenó de inmediato sin completar la frase. Luego repitió que si bien hablan en privado no se mete en las relaciones de su hermana y jamás diría nada en público . “Ojo con el término relaciones”, aclaró luego. “Las relaciones laborales también son relaciones”, expresó dando lugar a la ambigüedad. “Yo hablo de todos los temas con mi hermana pero imaginate que quedan en casa”, cerró.

Wanda Nara y L-Gante The Grosby Group

“¿Es una nueva etapa en la vida de las hermanas?”, fue lo último que le preguntó el notero a Zaira, y ella no dudó: “Sin dudas. Con eso cerramos”, se despidió, y siguió disfrutando del evento.

Un par de anuncios que se veían venir

Hace poco menos de un mes, Zaira compartió en sus historias de Instagram un texto muy directo con respecto a su separación en el que expresó: “Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”. La noticia no sorprendió: a finales de mayo se dijo que entre Zaira y Jakob había una tercera en discordia e incluso llegó a decirse que ya estaban oficialmente separados.

Jakob von Plessen y Zaira Nara Instagram / jakotango

“Se habla mucho y yo estoy en un momento de mi vida, ya hace un tiempo, en el que prefiero que mi familia quede un poco resguardada, más allá de que se hable todo lo que se habla”, había dicho unos días antes en una entrevista televisiva y había agregado: “Si se dice algo demasiado enorme y no me aguanto, respondo, para que la bola no se haga mayor. En este caso no salí a aclarar ni tampoco lo voy a hacer ahora”.

Por su parte, unos días después Wanda hizo lo propio a través del mismo medio. Sobre un fondo negro y con un texto tan corto como conciso, confirmó el final de su relación con Mauro Icardi. “Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí. No tengo nada más que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor, pido que puedan entender, no solo por mí sino también por nuestros hijos”, expresó en una histórica de Instagram que se esfumó a las 24 horas.

