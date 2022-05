Isabel Macedo, a semanas de tener a su segunda hija: “Veo a mi familia crecer y lloro de emoción”

Isabel Macedo espera ansiosa la llegada de su segunda hija. Desde Salta, su lugar en el mundo desde que decidió compartir su vida con Juan Manuel Urtubey, la actriz contó cómo atraviesa estas últimas semanas de embarazo, contó que formar una familia no estaba en sus planes antes de conocer al exgobernador justicialista y reveló cómo vive Belita, su hija mayor, la llegada de su hermanita.

“ ¡Solo me faltan tres o cuatro semanas! Los médicos me recomendaron que haga reposo, pero me cuesta mucho... Siempre encuentro algo para hacer; ahora estoy tomando clases, siempre tengo una actividad y siempre la quiero llevar al colegio a Belita ”, le contó la actriz a Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina.

“El sábado Belita pasado cumplió cuatro años. Es el amor de mi vida. ¡Lo que la amo a esa chiquita! Todos nos dicen que somos dos gotas de agua, pero yo no me doy cuenta. Para mi mamá es impresionante. Me dice que no lo puede creer. ¡Sos vos! ¡Sos vos!”, aseguró. Y continuó: “Belita es la reina de nuestras vidas. Desde que me quedé embarazada me viven preguntando si está celosa. Por ahora, falta un mes ya, y sigue todo igual. Me ve tipo con la panzota gigante que tengo y viene corriendo, me abraza, me da un beso y sigue con sus cosas. No me hace muchos comentarios. Sí te puedo decir, por ejemplo, que si algo le dan a ella, muchas veces me dice: ‘Esto es para mi hermanita’. Es muy buena, siempre pensando en los demás. Siempre quiere repartir lo que tiene. Espero que le dure y que lo sostenga en el tiempo, porque es una característica espectacular”.

“Veo a mi familia crecer y lloro de emoción”, reveló la actriz. Y explicó: “Me parece una elección de vida, un trabajo cotidiano. Sobre todo, es una elección trabajar para formar tu familia, para mantenerla unida y para que prevalezcan el amor, el respeto. Es un trabajo diario y uno tiene que estar muy comprometido para que funcione. A mí me da seguridad y tranquilidad la sensación de familia. No pienso que eso llegue solo ni que se dé porque sí; creo que uno tiene que estar y compartir ”.

La protagonista de Graduados y Amar después de amar reconoció que antes de conocer a quien hoy es su marido, pensaba que nunca iba a tener hijos. “Pensaba que por ahí no era para mí esto de formar una familia. Pensaba: ‘No todos nacemos para lo mismo... Quizá lo mío es mi trabajo’. Me iba muy bien y estaba realmente muy agradecida con el camino realizado; muy contenta, no por los premios y las nominaciones, sino por haber encontrado mi vocación. ¡Es muy difícil encontrar la vocación! Es algo que veo ahora en los chicos, en los que tienen que decidir qué quieren hacer con su vida. Por eso, creo que tenés que estar muy agradecido de saber para qué naciste o qué es lo que te gusta hacer, para poder dirigir tu vida hacia ese lugar. Por eso, pensaba: ‘¡Ya está! Es esto lo mío y lo voy a hacer toda mi vida y voy a estar feliz con lo que estoy construyendo’. ¡Pero lo conocí!”, indicó.

En cuanto a su relación con Urtubey, Macedo señaló: “ Mil veces pensé: ¡Por qué no lo conocí antes! Tendría mil hijos. Lo admiro tanto; es tan espectacular. Y a él le pasa algo similar conmigo y me lo dice. Para mí es fundamental que las cosas sean dichas, porque la vida es muy corta. Siempre hay que decir lo lindo y lo bueno, apoyarse y estimularse. Desearse lo mejor ”.

“Él viene de un palo que nada que ver... Nunca me dice: ‘Eso me parece que no’. El día que tuve la reunión por Zoom con Lucas Vivo García Lagos, el director de Franklin, la historia de un billete, que este jueves se estrena en los cines, él llegó y yo me tenía que ir a Buenos Aires al día siguiente. Y en la comida me dijo: ‘Mañana nos vamos. Esto lo tenés que hacer. Vos te tenés que quedar en Buenos Aires sola, concentrada, trabajando. Yo me voy con Belita a Salta para que ella no pierda su jardín”. Y me la llevaba para que la viera los fines de semana. Todo con un amor, para la construcción de la familia...”, recordó.

Y reflexionó: “Porque también, si vos no estás contento o estás un poco triste o te empezás a frustrar por no saber hacer cosas, todo se va medio a la miércoles. Entonces, nosotros siempre pensamos en eso de una manera muy consciente, tipo: ‘Quiero que seas el mejor en lo que hacés, y quiero que puedas intentarlo lo más posible, que llegues lo más lejos que puedas llegar y que nunca te quedes con ganas de hacer nada, porque estamos los dos seguros y en la misma línea de que es solo una vida’”.