J Balvin tiene coronavirus: "Han sido días realmente difíciles"

El músico contó que tiene coronavirus

14 de agosto de 2020 • 13:22

J Balvin reveló que se está recuperando del coronavirus, luego de días realmente complicados. Según explicó el colombiano en un video que se transmitió durante los premios Juventud, el virus le agarró "bien duro" y quiso mandar un mensaje de alerta a sus seguidores.

"En este momento, recién estoy saliendo del Covid-19. Han sido días realmente difíciles, muy complicados. A veces uno piensa que a uno no le va a tocar y a mí me tocó y me tocó bien duro", dijo el cantante, quien recibió un reconocimiento por su video del tema "Rojo" y otras cuatro estatuillas en la entrega que organiza Univision y que tuvo lugar en el Hard Rock Seminole Hotel, situado a 20 kilómetros de Miami.

Desde su casa en Medellín, Balvin quiso mandarle un mensaje concientizador al resto. "Envío un mensaje a todos los que me siguen y a toda la juventud: que se cuiden, que esto no es ningún chiste. Aunque hay tantos cuentos mediáticos, el virus como tal sí existe y es bien peligroso".

Con voz ronca y cara de cansado, el reggaetonero fue uno de los tantos premiados que hizo su aparición por video, antes las medidas de seguridad planteadas por la pandemia del coronavirus.

El gran ganador de la noche fue Bad Bunny, quien alzó ocho galardones; de cerca lo siguieron Balvin y Karol G, con cinco cada uno.