Jada Pinkett Smith cree que Chris Rock está obsesionado con ella, luego de que el humorista le disparara munición gruesa en su especial de Netflix

Hace poco menos de un año, Will Smith subía al escenario del Dolby Theatre para darle una cachetada a Chris Rock, en un momento que quedará para siempre grabado en la historia de los premios Oscar. En su rol de presentador, Rock hizo un chiste de mal gusto sobre Jada Pinkett Smith, y su esposo no dudó en golpearlo frente a millones de televidentes de todo el mundo. En los meses posteriores, el comediante utilizó esa anécdota como base para shows de stand up que recaudaron generosas sumas de dinero; y el pasado sábado, Rock estrenó un show para Netflix, en el que nuevamente apunta sus dardos contra el matrimonio de los Pinkett - Smith.

Chris Rock, Selective Outrage Netflix Netflix

En el especial titulado Selective Outrage, el humorista acusa a la actriz de ser la causa del enfrentamiento que tiene con el actor de Rey Richard: una familia ganadora. Según la versión de Rock, cuando le tocó ser el anfitrión de los Oscar en el 2016, Jada le habría hecho un pedido muy atípico: “ Hace muchos años, su esposa me dijo que debía renunciar a presentar los Oscar porque su marido no había sido nominado por el film La verdad oculta. Y un tiempo después, es él quien me da una maldita concusión (jugando con el título en inglés del film en cuestión, Concussion)”.

Más adelante, Rock continúa con el mismo tema, y agrega: “Hice un par de chistes sobre ella. ¿A quién demonios le importa? Así funciona, ella lo empieza, y yo lo termino. Nadie se estaba metiendo ahí, pero ella empezó esta mierda”. En tono de ironía y muy fiel a su estilo, el humorista da por cerrado el asunto cuando concluye: “Mucha gente me preguntó por qué no devolví el golpe. Eso es porque tengo padres. Porque a mí sí me educaron. ¿Y saben qué me decían ellos? Que jamás peleara delante de gente blanca” .

La respuesta del entorno de Jada

Jada Pinkett Smith en los premios Oscar del año pasado John Locher - Invision

Frente a este nuevo monólogo de Chris Rock, ni Jada ni Will Smith se pronunciaron oficialmente. Pero desde ese entorno, hubo una voz anónima muy cercana a la actriz, que compartió su punto de vista: “Jada no tuvo nada que ver con esto, más allá de estar consternada. Chris está obsesionado con ella, y eso es así desde hace casi treinta años. Alcanza ver el lugar que él eligió para grabar su especial de Netflix. Lo hizo en Baltimore, su ciudad natal” .

Will Smith y Jada Pinkett Smith Getty Images

Esa misma fuente aseguró que la historia de los Oscar jamás fue así. “ Ella nunca le pidió a Chris que no presentara esos premios. De hecho, en ese momento Jada escribió públicamente en su Facebook que Chris sería un gran anfitrión para los Oscar, y que él era perfecto para ese trabajo ”. Por último, dicha persona aseguró que Jada está impactada por la cantidad de veces que Rock se refiere a ella como una “perra”, en el marco de todos sus monólogos.

La versión de que Rock está obsesionado con Jada gana peso si se tiene en cuenta que él ya se había “burlado” de la esposa de Smith. Fue en la gala de los Oscar 2016 (casualmente, la edición en la que presuntamente ella le había pedido no presentar), cuando el humorista eligió como blanco de bromas a Pinkett Smith. En su monólogo, dijo: “ ¿No está Jada en un programa de televisión? Jada boicoteando los Oscar es como yo boicoteando las bombachas de Rihanna. No estaba invitada” dijo y agregó: “Su marido, Will, no fue nominado por La verdad oculta. Lo entiendo. Te volvés loco. No es justo que Will estuviese tan bien y no consiguiese una nominación. ¡Tampoco es justo que Will cobrara veinte millones de dólares por participar en Las aventuras de Jim West! ”.

Una noche que conmocionó a la Academia

Will Smith, derecha, abofetea al presentador Chris Rock en el escenario de los Oscar al presentar el premio a mejor documental el domingo 27 de marzo de 2022, en el Teatro Dolby

El 27 de marzo pasado, la noche de los Oscar transcurría con total normalidad hasta que un inesperado chiste lo cambió todo. “Jada, te quiero. Estoy deseando verte en G.I. Jane 2″, dijo Cris Rock mientras miraba a la pareja, y hacía así referencia a la calvicie de Jada Pinkett y el pelo rapado del personaje que interpretó Demi Moore en la película de Ridley Scott. En ese momento, las risas se escucharon en la transmisión en vivo, incluso Smith parecía divertido, aunque su esposa, con un gesto adusto, no coincidía con esa apreciación.

Varias semanas después del episodio, Will Smith pidió disculpas por el cachetazo a través de un video. Captura de video

El chiste podría haber quedado ahí, pero no. El actor, con una leve sonrisa en su cara, se levantó de su asiento y caminó hasta el escenario. Cuando estaba frente a Rock, en un movimiento inesperado, levantó su brazo derecho con el puño abierto para darle una cachetada en la cara al humorista, quien en ese momento eligió poner expresión de circunstancia y bromear al respecto. “Oh, ¡wow, qué tremenda paliza me dio!”, dijo. Acto seguido, desde su asiento, Smith vociferó: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca”. Rock volvió a reírse y le explicó: “Solo fue un chiste de G.I. Jane” y el actor repitió la frase con más cólera aún. Ahí fue cuando el humorista entendió: “Lo haré, ¿okey?”. Para cerrar con la siguiente frase y con la cara con una sonrisa impostada: “Se podría decir que ésta ha sido la mejor noche de la historia de la televisión”.

Durante los meses posteriores, Will Smith vio como sus proyectos se pausaban y no tuvo más remedio que tomar distancia de las pantallas. El actor no fue invitado a la ceremonia del próximo domingo, y así será durante varios años. Por su parte, Chris Rock capitalizó ese momento como base para muchos de sus shows.

