José María Muscari habló sobre la pelea entre Ana María Picchio y Karina K, protagonistas de Perdida mente: “No tienen buen vínculo”

Los rumores de una disputa entre Ana María Picchio y Karina K, dos de las protagonistas de la obra Perdida Mente, la obra dirigida por José María Muscari, vienen resonando hace un tiempo. En las últimas horas terminó de confirmarse que las actrices no estarían teniendo una buena convivencia durante la temporada teatral, y fue el propio director del espectáculo quien salió a hablar del tema revelando lo que sucede tras bambalinas.

“A mí no me gusta mentir sobre el tema, pero tampoco me gusta meterme en una zona que no me corresponde. No voy a desmentir algo que es real, no tienen buen vínculo en este momento ”, expresó Muscari en diálogo con Carmen Barbieri en Mañanísima. “Eran amigas de hace muchísimo tiempo. Creo que las que tienen que hablar de eso son ellas porque no es algo que me corresponda a mí, yo no estaba ahí”, agregó haciendo referencia a una pelea que tuvieron en Mar del Plata, durante la temporada, y que él no presenció.

“ Me parece que al tener un vínculo de tanto tiempo no es por un hecho puntual, sino por cosas en general. Trabajaron en Esperanza Mía y desde ahí son amigas. De hecho, cuando las llamé para la obra estaban muy bien, la obra arrancó hace un año y medio, imaginate. Ojalá se amiguen ”, continuó.

El director, que ha sido la mente creativa detrás de muchos éxitos teatrales, contó que las diferencias entre miembros de elencos es algo habitual. “Pero no es la primera vez que hay una obra de teatro en la que hay diferencias”, reveló. “Voy a ser muy sincero: en mis espectáculos muchas veces han pasado cosas, pero yo personalmente trato de que el afuera nunca se entere, pero bueno, se enteraron y listo ”, afirmó.

Perdida Mente durante su premiere en Buenos Aires #

“Cuando te preguntan contestás, pero cada uno sabe más o menos el target de lo que hace, y yo sé que en mis obras no es algo vendedor”, expresó con respecto a los escándalos, algo que era habitual promocionar hace algunos años durante las temporadas de verano. “Lo atractivo de Perdida mente es que más allá de todo lo que haya pasado, la obra sigue funcionando muy bien”.

Muscari contó que la obra desembarcará nuevamente en Buenos Aires y que ambas serán parte del elenco. “ Nadie puede notar sobre el escenario que están peleadas, actúan extraordinario las dos. De hecho estuvimos en los Estrella de Mar y nadie lo notó ”, aseguró el director. “Son personas muy profesionales”.

Los rumores de una mala relación entre Karina K y Picchio comenzaron a correr luego de que Rodrigo Lussich afirmara en Socios del espectáculo que había pica entre ambas. “ Se llevan horrible, tienen una mediadora que las quiere amigar. La actriz que las quiere amigar y que sirve de mediadora es Leonor Benedetto ”, contó el periodista. Su colega Adrián Pallares también respaldó los rumores: “Son divinas. Cada una por su lado son encantadoras, pero evidentemente entre ellas dos no hay buen clima”.

Perdida Mente es una comedia que trata sobre una Jueza de la Nación que siente que su mente no funciona muy bien últimamente, por eso decide juntar a las mujeres más importantes de su vida para solicitarles su ayuda. Así se reúnen su hija, con la que se sacan chispas; su hermana, con la que no se ponen de acuerdo; su abogada y amiga, con la que suelen discutir; y su mucama de toda vida, su verdadero apoyo.

