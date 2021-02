James Franco llegó a un acuerdo con quienes lo demandaron por acoso sexual

James Franco llegó a un acuerdo preliminar en la demanda en la que fue acusado por dos alumnas de su escuela de cine Studio 4 por acoso sexual. Los abogados de las demandantes, de la firma Valli Kane & Vagnini, LLP, confirmaron a The Associated Press el sábado por la noche que se había generado un acuerdo, si bien el mismo se presentó el 11 de febrero.

Los abogados de ambas partes remitieron un documento en esa fecha a la Corte Superior de Los Ángeles mediante el cual se le informó al juez que se había logrado un acuerdo en la demanda colectiva, pero se hizo la salvedad de que “algunos aspectos de la demanda podrían mantenerse”.

Las exalumnas de Franco, Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal, quienes iniciaron el proceso legal en 2019, acordaron retirar sus acusaciones particulares, según reza el documento.

Asimismo, se dio a conocer que siempre hubo diálogo entre las partes, pero que llevó mucho tiempo esbozar un acuerdo mientras el proceso judicial estaba en pausa.

La denuncia original

Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal, exalumnas de las clases de interpretación del actor de The Disaster Artist, denunciaron al también director de haberse aprovechado sexualmente de ellas. Tither-Kaplan fue una de las cinco mujeres que lo señalaron por presunto comportamiento sexual indebido en un artículo publicado en enero de 2018 por el diario Los Angeles Times.

En la denuncia se detallaba que tanto Franco como sus socios de la escuela Studio 4 “desarrollaron un extendido comportamiento inapropiado y sexualmente cargado hacia las estudiantes sexualizando su poder de profesor a empleado incentivándoles con oportunidades de papeles en sus proyectos”, creando paulatinamente “un ambiente de acoso y explotación sexual tanto dentro como fuera de las clases”.

Las dos mujeres aseguraron que las clases incluían lecciones sobre escenas sexuales que consistían en “simulaciones de actos sexuales que iban mucho más allá de los estándares de la industria”.

En cuanto a Franco, en una entrevista en The Late Show with Stephen Colbert aseguró que las denuncias en su contra eran inexactas, pero añadió: “Si he hecho algo mal, lo arreglaré. Debo hacerlo”.

