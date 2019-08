A través de Instagram, el actor desmintió los rumores que lo vinculan con la joven cantante Sela Vave, de 22 años Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de agosto de 2019 • 16:32

Recientemente se dio a conocer la ruptura de Katie Holmes y Jamie Foxx, luego de 6 años de amor. Pronto crecieron los rumores de que el actor ya tendría una nueva pareja: la joven cantante Sela Vave, después de que se los viera saliendo juntos de un bar.

Apurado por desmentir el asunto, hizo un vivo desde su cuenta oficial de Instagram, donde dio su versión de los hechos. "Sela es simplemente una nueva artista. A lo largo de mi carrera ayudé a muchas celebridades que eran desconocidas a llegar al estrellato. Por ejemplo, Ed Sheeran durmió en mi sofá durante seis semanas, y terminó haciendo cosas gigantes", sostuvo Foxx, que ha grabado cinco discos de estudio en paralelo con su labor como actor.

Luego, la expareja de Holmes, amplió: "La situación es la siguiente: hay una joven llamada Sela Vave. Hice lo mismo con ella. Un colega me mostró un video que circulaba en las redes sociales donde Sela cantaba en la escalera de su casa. Interpretaba un tema de Beyoncé , tocando la guitarra y yo dije '¿Cómo demonios sucedió esto? Esta chica tiene pasta de artista'; inmediatamente la llamamos y se convirtió en una de nuestras apuestas musicales. Desde ese momento está bajo nuestro ala".

Una de las fotos que desató los rumores de romance con la joven cantante Crédito: GROSBY GROUP

Foxx también habló del episodio donde se lo vio muy cerca de la interprete, de 22 años, saliendo de un bar. Sin rodeos, fue al punto y dijo que simplemente la estaba escoltando hasta su auto. "Es mi artista, que es tan joven como mi hija y hasta sale a divertirse con mis hijos", remató, dejando en claro su versión de la situación.

"Hablé con la madre de esta niña y ella confió en mí", dijo el actor sobre Vave. Y agregó: "Queremos asegurarnos de que tenga la oportunidad de mostrarles el talento que tiene. Todo el odio que está recibiendo en sus redes sociales es innecesario".

Por su parte, la joven compositora compartió el video del actor en su cuenta de Instagram con un fuerte mensaje: "Aquí está la verdadera historia. Para todos los que están hablando e insultándome, diciéndome 'destructora de hogares', 'prostituta', que debería morir, y tantas otras cosas. Pueden seguir hablando y llamándome como quieran. No me importa, estoy aquí para trabajar y hacer lo que más me gusta".

Foxx fue muy claro en manifestar su apoyo a Vave, y enfatizó su rol como productor musical. "Nick Cannon cuando tenía 13 años se quedó unos días en mi antigua casa, porque antes de convertirse en el gran NE-YO, él formó parte de mi cuna de artistas. Muchos me eligieron para empezar sus carreras, sin importar quiénes sean hoy. Es lo mismo que sucede con Sela", aseguró.