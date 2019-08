Katie Holmes y Jamie Foxx se separaron tras 6 años de amor

Los actores estaban en pareja desde 2013 Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Los actores Katie Holmes y Jamie Foxx se separaron luego de seis años de amor. La pareja decidió terminar su relación en mayo, según informó una fuente cercana a ellos a la revista People.

"Jamie y Katie se separaron", le aseguró esta fuente a People . Los representantes de ambos actores no hicieron comentarios hasta el momento, pero la noticia de la separación llega tres días después de que Foxx fuera visto tomado de la mano de la joven cantante Sela Vave, a la salida de un club nocturno en Los Ángeles.

Vave, el supuesto nuevo amor de Jamie, es una cantante, compositora y modelo y una de las artista más nuevas del sello que maneja el Foxx como productor discográfico. "Ella es solo una chica a la que él está ayudando, una joven cantante", le dijo a People una fuente cercana al astro hollywoodense.

Al parecer, Holmes y Foxx se separaron apenas unas semanas después de su primera aparición pública en la gala MET, en mayo de este año. Estaban juntos desde 2013, pero durante mucho tiempo decidieron no mostrarse ni hacer declaraciones.

Según la revista, la pareja estuvo intentado lograr un equilibrio entre su relación y sus ocupadas agendas laborales, pero cada vez se volvía más difícil coincidir los calendarios. Si bien se daban espacio para que cada uno pudiera desarrollar sus proyectos, los tiempos separados él uno del otro se hacían cada vez más largo. Sin embargo en su entorno tiempo atrás aseguraban que eso no era un problema: "Cuando pueden pasar tiempo juntos, lo hacen. Cuando están ocupados y no pueden, no lo hacen. Son dos adultos que disfrutan de la compañía del otro (...) Jamie y Katie están dedicados a sus carreras, y se dan mutuamente espacio". Aunque por lo visto esta lejanía terminó pesando.

Foxx y Holmes estaban haciendo su relación un poco más pública en los últimos meses. A fines de 2018 se mostraron en una excursión en yate en Miami, donde incluso se dieron un beso que fue captado por los paparazzi.

Desde que comenzaron a circular los rumores de romance entre Foxx y la protagonista de Dawson's Creek, surgieron también las versiones sobre un posible "contrato" con Tom Cruise, que le prohibía a Katie blanquear su noviazgo antes de que pasaran cinco años de su divorcio. También se dijo que la Cienciología sería parte de las condiciones que el actor de Misión imposible le impuso a su exesposa, con quien fue padre de Suri en 2006. Cruise siempre fue un fantasma con el que convivió la pareja.

Foxx, en familia

Tras la separación, Foxx eligió mostrarse en familia. Recientemente compartió en su Instagram una foto con sus dos hijas Corinne Foxx, de 25 años, y Anelise Bishop, de 10 años, tomada en una grabación de Beat Shazam, el programa de entretenimiento que él y Corinne protagonizan.