Jamie Lee Curtis reveló que podría haberse hecho famosa levitando y girando su cabeza, pero que su madre se negó

Jamie Lee Curtis podría haberse hecho famosa subiendo una escalera con el cuerpo doblado de una manera imposible, girando la cabeza a 360 grados y vomitando una extraña sustancia verde cuando apenas tenía 12 años, pero su madre, la famosa actriz Janet Leigh se negó rotundamente.

Según contó esta semana la protagonista de Halloween en The Drew Barrymore Show, estuvo a punto de presentarse al casting de El exorcista, porque uno de los productores del film, Ray Stark, era amigo su madre, que por ese entonces ya era una actriz consagrada gracias a su participación en filmes como Psicosis.

Jamie Lee Curtis junto a su madre, Janet Leigh ROSE PROUSER

“Llamó a mi madre y le dijo: ‘Mirá, estoy produciendo la película basada en el libro El Exorcista . ¿Dejarías que Jamie haga la audición?’. En aquel entonces yo tenía unos 12 años y era guapa, un poco atrevida y tenía personalidad. Estoy segura de que me vio en una fiesta y pensó: ‘Oh, sería graciosa’“, recordó Curtis. Pero la posibilidad de alzarse con el papel principal de aquella película duró solo un instante. “Mi madre le respondió que no”.

Sobre los motivos que la llevaron a tomar esa decisión, explicó: “Ella, gracias a Dios, realmente quería que yo tuviera una infancia”. Y mirando a la conductora, que comenzó a actuar antes incluso de estar escolarizada en filmes como ET, el extraterrestre, indicó: “Lo cual entiendo que vos no tuviste. No tuviste esa opción. Y la gente en ese momento no intervino y dijo: ‘No, Drew tendrá una infancia, tendrá protección’”.

Tony Curtis y Janet Leigh con sus dos hijas, Jamie Lee y Kelly

Curtis es hija de dos estrellas, Leigh, quien murió a los 77 años en 2004, y Tony Curtis, quien murió a los 85 años en 2010. Barrymore, por otro lado, también es parte de una de las dinastías más respetadas de Hollywood: es hija del actor John Drew Barrymore y la aspirante a actriz Jaid Barrymore, y parte de un linaje que incluye a los icónicos Lionel, Ethel y John Barrymore.

Curtis ya había hecho pública la historia de su frustrada audición en una entrevista que brindó a Entertainment Weekly en 2018. En esa misma entrevista reveló qué fue lo que sintió cuando finalmente pudo ver el film. “Teníamos una casa que tenía una sala de proyecciones y cuando cumplí 15 años invité a mis amigos a ver El exorcista. ¡Me dio tanto miedo que durante un tiempo mis amigos se burlaban de mí en el colegio!”.

La actriz finalmente hizo su debut en la pantalla con papeles en varias series de televisión en 1977, pero ganó popularidad un año más tarde por su participación en otra recordada película de terror Halloween, en la que interpretó Laurie Strode.

Jamie Lee Curtis, en una escena de Halloween (1978) Diego Araya/NETFLIX

Quien se quedó personaje de Regan, la niña poseída por el demonio Pazuzu que debe ser exorcizada, fue Linda Blair, y gracias a su notable interpretación obtuvo una nominación al Oscar.

El exorcista, la novela de William Peter Blatty inspirada en un hecho real supuestamente ocurrido en los Estados Unidos a finales de los 40, se convirtió en best seller de la noche a la mañana. Publicada en 1971 luego de los crímenes del clan Manson, de los ecos sangrientos que llegaban desde Vietnam y de la matanza de cuatro pacifistas en una manifestación en la Universidad Kent en Ohio, encontraba el ánimo ideal en una población ávida de especulaciones y paranoias sobre el origen y el porqué del Mal.

El director de El exorcista, William Friedkin dándole indicaciones a Linda Blair Getty Images

No pasó demasiado tiempo hasta que la Warner Bros. comprara los derechos para llevarla a la pantalla grande, pero la adaptación de la novela y la misma filmación no fueron para nada sencillas.

Cuando los ejecutivos del estudio vieron la copia terminada quedaron pasmados. No sabían realmente lo que tenían entre manos y decidieron estrenarla el 21 de diciembre de 1973 sin preestreno alguno, por miedo a la reacción de la opinión pública. El acuerdo fue exhibirla en solo treinta salas con permanencia de seis meses en cartel en condición de exclusividad. Pero la respuesta del público los desbordó.

Gracias a su actuación, Blair recibió su primera nominación al Oscar Getty Images

Pese a que la crítica fue dispar con la película, se convirtió en todo un fenómeno: la gente sufría colapsos en el cine, los exhibidores entregaban bolsas para los que vomitaban durante la función, se disparó una paranoia satánica que hizo que las iglesias recibieran día a día peticiones de exorcismo. Además, se rumoreaba que habían ocurrido muertes misteriosas entre el equipo de producción, lo cual alimentó la idea de una “maldición” alrededor de la película. Mientras tanto, las cifras de recaudación eran impresionantes: todavía hoy es el mayor éxito de la Warner si se ajusta la taquilla a los valores actuales. A eso se sumó que se convirtió en la primera película de terror en ser nominada al Oscar como mejor largometraje.