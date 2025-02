Jason Momoa, Adria Arjona y las fotos de su viaje romántico a Nueva York: “Nunca olvidaré este fin de semana”

Jason Momoa y Adria Arjona viajaron unos días a Nueva York para participar del especial por el 50° aniversario de Saturday Night Live. La flamante pareja disfrutó tanto del evento que aún siguen rememorando el mismo a través de sus redes sociales.

A través de Instagram, el protagonista de Aquaman y la actriz de Star Wars: Andor compartieron una serie de fotos de lo que fue el evento, entre ellas muchas de ambos posando juntos y abrazados, demostrando lo enamorados que están. “ Estoy muy agradecido. ¡Felicidades, NBCS! Ohana. SNL50, qué mágicos tres días ¡El mejor show de todos los tiempos! Mi mente va a explotar ”, escribió Momoa como epígrafe de la galería de imágenes.

Además, aprovechó la publicación para compartir una feliz noticia. “Mis sueños no son tan buenos, pero de repente... Me desperté y recibí una gran noticia ¡Voy a ser el presentador de Black Sabbath Back to the Beginning! Con todas las bandas, algo que me encanta. Metallica, Guns and Roses, Pantera, Slayer, Tool, y muchas más”, contó emocionado, antes de volver al espíritu del posteo. “Vamos por el próximo viaje con mi amor”, manifestó. “Todo mi aloha a todos. Mahalo. Nueva York, nos vemos pronto”, culminó.

Adria Arjona y Jason Momoa, en el especial con el Saturday Night Live celebró sus 50 años DIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por su parte, Arjona también expresó la felicidad que le provocó ser parte de este evento. “ Nunca me voy a olvidar de este fin de semana. Pude lanzar mi perfume, celebré los 50 años del mejor programa de televisión, vi amigos y familia... Todo esto mientras tomaba de la mano a mi pareja ”, escribió . “¿Qué más puede pedir una chica?”, concluyó la actriz de Star Wars: Andor, de 32 años.

Momoa y Arjona, hija del popular cantante Ricardo Arjona, blanquearon su romance en mayo de 2024 a través de una serie de fotos que publicó el actor en su cuenta de Instagram de un viaje que hicieron juntos a Japón. En ese momento, subió fotos en donde se los ve abrazados en una mesa compartida con otras personas, una de los dos sentados de frente a la cámara con el pelo al viento y una gran sonrisa y una tercera donde se la ve a ella debajo de un cartel de Harley-Davidson. Para que no quedaran dudas, la llamó “mi amor”.

“ Estoy en una relación ”, le confesó a su público la estrella de Hollywood antes de publicar estas fotos, mientras hablaba en el escenario de la Comic Con de Basingstoke, en Inglaterra. “Lo descubrirás muy pronto”, disparó luego, según ENews, y dejó latente el misterio. Luego de hacerlo oficial, trascendieron fotos de la pareja a los besos en Nashville. Según TMZ, las imágenes fueron tomadas en un bar en la ciudad de Tennessee. La salida se produjo después de una actuación de la banda de Momoa, ÖOF TATATÁ, en otro boliche cercano.

Hoy, a casi un año de blanquear el amor, siguen mostrándole al mundo cuanto se quieren y no dudan en dejarse ver en público, ya sea en alfombras rojas, eventos o a través de las redes sociales, en donde comparten postales de sus vidas.

Jason Momoa y Adria Arjona en la gala de SNL50: The Homecoming Concert Evan Agostini - Invision

Adria es la hija mayor que el popular cantante puertorriqueño tuvo con la modelo Leslie Torres. Más allá de la fama de su padre, la mujer se encargó de construir su propio camino en el mundo del espectáculo. La actriz debutó en 2014 en la serie Unforgettable y, desde entonces, pisa firme en la industria. Compartió elenco con Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund, Pedro Pascal y con su actual novio. Fue en 2012 que hizo su debut en la ficción en el cortometraje Loss, y desde allí continuó con importantes proyectos tanto en la pantalla chica como en el grande. True Detective, Inolvidable, Narcos, Titanes del Pacífico: La insurrección, Escuadrón 6, Morbius y Star Wars: Andor son algunos de los proyectos con los que alcanzó gran popularidad y se posicionó en la industria.

LA NACION

Temas Jason Momoa