Jason Momoa se vio involucrado en un accidente mientras manejaba por Los Ángeles

Durante el fin de semana, Jason Momoa fue protagonista de un accidente mientras manejaba con su auto por la ruta del Old Topanga Canyon, en la zona de Calabasas, California . El actor se encuentra bien y, a pesar de lo peligroso que es el camino por la cantidad de curvas que hay, fue solo un susto que no terminó con heridos.

Según reveló el sitio TMZ, el actor estaba paseando cuando un motociclista que iba en dirección contraria a él, dobló muy cerrado y terminó chocándolo . El testimonio de los policías que se acercaron al lugar indica que el conductor de la moto se cruzó en el carril de Momoa durante la curva y terminó golpeando la parte delantera izquierda del auto de colección de la estrella de Aquaman, un Oldsmobile Muscle, lo que provocó que saliera volando.

Afortunadamente el hombre salió ileso, aunque se golpeó contra el parabrisas del actor y rebotó hacia el otro lado del coche. El motociclista fue trasladado al hospital con heridas leves, que incluían contusiones en la pierna y una herida en el pulgar, pero fuera de peligro. Por su parte, Momoa no sufrió ningún tipo de golpes .

Momoa, que es un amante de los autos, terminó de grabar hace poco la nueva película de la saga Rápido y Furioso, lo que lo llevó a vivir un tiempo en Italia. El ingreso de Momoa a la franquicia, una de las más taquilleras de los últimos tiempos, es solo una muestra del buen presente laboral del actor, que en 2021 interpretó a Duncan Idaho en Duna y estrenó la segunda temporada de See, en Apple TV+. Este año, además, se espera el estreno de la segunda entrega en solitario del héroe acuático de DC, Aquaman and the Lost Kingdom, del western The Last Manhunt y de la serie Slumberland, en Netflix.

Su paso por el país europeo no estuvo libre de polémicas debido a que el actor se vio agobiado por la constante persecución de los fotógrafos, que lo seguían a sol y a sombra. A través de una serie de historias publicadas en Instagram, el protagonista de Aquaman primero hizo un descargo con enojo y luego se burló del acoso recibido.

“Cabrones” fue la palabra que eligió para describir a los paparazzi que lo acechaban. “Cualquiera que quiera saber lo que está pasando que hable con mi colega”, escribió mencionando a su amigo Damien Brey y asegurando que mediante él iban a poder encontrar contenido fotográfico exclusivo de su intimidad de forma gratuita. “Ayúdenme a ayudar a Just Jared, al Daily Mail y a cualquiera que quiera saber lo que está pasando ahora”, escribió en referencia a los sitios que suelen publicar el material de los paparazzi. “Amo a mis fans y voy a compartir algunas cosas”, añadió minutos después al subir varias fotos suyas posando en una pileta y mencionando a diferentes medios de comunicación. “¡Obtén la primicia gratis!”, ofreció con mucho humor desde Italia.

Problemas de amor

Jason Momoa y Eiza González, una relación breve que no llegó a buen puerto Instagram

En mayo, la revista People compartió la noticia de que la mexicana Eiza González y Jason Momoa habían iniciado una relación desde febrero, cuando se conocieron gracias al trabajo, pero que, aunque disfrutaban su tiempo juntos, no se trataba de nada formal. “En este momento no tienen una situación muy seria y los dos solamente ven a dónde los lleva. Están pasando tanto tiempo juntos como pueden, tratando de que funcione por sus apretadas agendas”, relató una fuente al citado medio.

Momoa y González mantuvieron un bajo perfil y luego, en junio, una fuente confirmó que la relación había terminado. “Simplemente, son personas muy diferentes”, compartió la revista.

Sin embargo, hace unos días se vio a la pareja mientras disfrutaban de una noche de verano en Londres, Inglaterra. Aunque podría tratarse de una coincidencia, People publicó fotos de los actores mientras salían del mismo bar, por separado y con escasos minutos de diferencia. Lo anterior llevó a algunas personas a considerar que usarían ese truco como maniobra evasiva para despistar a los medios.

Sobre este nuevo encuentro, una persona cercana a ambos le explicó al medio citado que: “Ella está enfocada en su carrera y no tiene intenciones de complicar las cosas. En la vida, ella está donde quiere estar en este momento y muy feliz. Verá a Jason cuando estén en la misma ciudad, ya que se mantiene en contacto con él”, destacó.